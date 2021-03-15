Uzmanlar tarih verdi: Vaka sayılarında 20 binleri görebiliriz

Koronavirüs'le mücadelede uygulamaya koyulan kademeli normalleşmenin ardından vaka sayılarında artış yaşandı. Uzmanlar, vaka sayısının önümüzdeki haftalarda 20 bine çıkacağını, mayıstan itibaren ise havaların ısınmaya başlamasıyla açık alanlara geçileceğinden düşmeye başlayacağını tahmin ediyor.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, hükûmetin ilgili birimlerinde, büyük şehirlerin dayanma kapasitesinin son ana kadar korunacağına ilişkin görüş oluştuğu öğrenildi. Ekonomik güçlük yaşayan sektörlerin yeniden yasaklarla zorlanmaması için kuralların kolay değişmeyeceği, gerekirse, bölge ve mahalle yasakları getirileceği belirtiliyor.

"Pozitif vakalarda artış var"

Yapılan değerlendirmelerde, yeni uygulamaya bağlı olarak, vaka sayısında artışın beklendiği ifade edildi. Uzmanlar şu değerlendirmelerde bulundu:

“Normalleşmeden 10-15 gün sonra vakaların artmasını bekliyorduk. Ancak bu artışlar, yoğun bakım ve entübeye henüz yansımadı. İstanbul’da polikliniklere başvurularda artış söz konusu. Türkiye genelinde de aile hekimliklerinin takip ettiği pozitif vakalarda artış var. Fakat büyük şehirlerin kırmızıya dönmesi için birçok kritere bakılıyor. Virüsün yayılma hızı, pozitiflik oranı, test sayısı, vakaların yoğun bakıma ve entübeye dönüşme oranı, hasta oranı gibi veriler dikkate alınacak.”

"Vaka sayılarında artış 20 binleri bulacak, nisan ayı sonunda tekrar gerileyecek"

Uzmanların yaptığı değerlendirmeye göre, vaka sayısındaki artışın 20 binleri bulacağı, nisan ayının sonu ile mayıs ayının başında ise gerileme beklendiği yorumları yapılıyor.

Aşı, yeterince yapılmadığı için henüz değerlendirmeye alınmıyor. Aşılama artarsa, etkisi ancak yaz aylarında görülecek.