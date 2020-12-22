Uzmanlar mutasyonun aşılar üzerindeki etkisini değerlendirdi: Gerekirse Pfizer-BioNTech aşısında değişiklik çok kısa sürede yapılabilir

İngiltere’den gelen Koronavirüs’ün mutasyona uğradığı haberleri nedeniyle dünya diken üstünde. Bilim insanları mutasyonla ilgili, “Virüsün genetiği değişiyor. Bu beklediğimiz ve gözlemlediğimiz bir şey, her zaman olur. Ancak özelliğinin ne kadar değiştiğini, daha ağır hastalık yapıp yapmadığını ya da antijenik özelliklerini değiştirip değiştirmediğini henüz bilmiyoruz" dedi. Söz konusu mutasyonun aşıları etkisiz hale getireceğine ilişkin bir bulgunun olmadığını kaydeden uzmanlar, "Gerekirse Pfizer-BioNTech aşısında değişiklik çok kısa sürede yapılabilir" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre uzmanların açıklamaları şöyle:

“Türkiye’ye gelecek inaktif aşının etkisiz olacağı yönünde bir kanıt yok”

Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl:

Bu virüs Covid-20 olarak asla adlandırılamaz, çok yanlış olur. Çünkü bambaşka bir virüs değil. Sadece mutasyona uğrayan bir virüs. Virüslerde mutasyonlar beklenir. Çünkü bu çok büyük bir virüs. Şimdiye kadar da 4 bin civarında mutasyon oldu. Şu anda aşıyı etkisiz hale getirecek bir bulgu da yok. Ama gerekirse Pfizer-BioNTech aşısında değişiklik çok kısa sürede yapılabilir. Ama bu yanlış anlaşılmasın Türkiye’ye gelecek inaktif aşının etkisiz olacağı yönünde bir kanıt yok. Vatandaşlar boş yere endişe etmesin.

“İngiltere’deki virüsün Türkiye’de olduğuna dair bir bilgi gelmedi ama olabilir de”

Türkiye’de virüslerin genom analizi çok az merkezde yapılıyor, bunlardan İngiltere’deki virüsün Türkiye’de olduğuna dair bir şey gelmedi. Ama olabilir de.”

“virüsün insanlar üzerindeki diğer etkilerinde farklılıklara yol açabilecek başka mutasyonları biriktirmesi hızlanabilir”

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli:

“Virüsün genetiği değişiyor. Bu beklediğimiz ve gözlemlediğimiz bir şey, her zaman olur. Ancak özelliğinin ne kadar değiştiğini, daha ağır hastalık yapıp yapmadığını ya da antijenik özelliklerini değiştirip değiştirmediğini henüz bilmiyoruz. Bildiğimiz tek ve çarpıcı olan şey, beklenenin üzerinde bir mutasyon içerdiği. Bu durum İngiltere’de eylül ayı ortalarında çıktı ve özellikle ülkenin güney kısmında giderek artan bir hızla yeni mutant köken belirlenmeye başlandı. Bu mutant köken buralarda giderek baskın hale geldi. Londra civarındaki enfeksiyonların 3’te 2’sinden bu virüs sorumlu. Fazla mutasyon biriktirmiş olmasından dolayı virüsün insanlar üzerindeki diğer etkilerinde de farklılıklara yol açabilecek başka mutasyonları biriktirmesi hızlanabilir. Bazı mutasyonlar hücreye daha kolay tutunabileceğine işaret ediyor, bu da kesin kanıtlanmış değil ancak bir-iki hafta içinde sonuçlar net olarak ortaya çıkacak.

"Ülkemize girmesini engellemeliyiz"

Bu virüsün bize girmesini engellemeliyiz. Bütün ülkeler bunu yapıyor. O nedenle İngiltere’den ve Hollanda’dan uçuşların durdurulması önemli bir gelişme. Bütün ülkeler sonuçları bekleyecekler ve buna bağlı olarak da ne tür önlemler alacaklarını düşünecekler. İkinci yapacakları şey de kendi ülkelerine dönüp bu varyansın ülkelerine girip girmediğini araştırmak olacak.”