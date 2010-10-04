Uzmanlar Marmara Depremi için ne dedi?

T24 - Marmara Denizi'nde saat 20.49'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'dan da hissedildi. Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, korkulacak bir durum olmadığını açıkladı.



Marmara'da saat 20.49'da deprem meydana geldi. Deprem İstanbul genelinde hissedildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı merkez üssü Marmara Denizi olan depremin 4.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.4 büyüklüğünde olduğunu açıklamıştı.







Depremin derinliği ise Kandilli tarafından ilk önce 7.7 kilometre olarak açıklanırken daha sonra 11.2 olarak değiştirildi. Başbakanlığa bağlı Deprem Dairesi Başkanlığı ise derinliği 7.7 kilometre olarak belirledi.





Depremin gerçekleştiği koordinatlar Kandilli tarafından 40.8237 enleminde ve 28.1382 boylamında olarak belirlenirken Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı yapılan yazılı açıklamada depremin koordinatları 40,8170 enlem ve 28,1925 boylamı olarak açıklandı.





Deprem bazı bölgelerde kısa süreli paniğe neden oldu. Depremi hisseden bazı vatandaşlar, kendilerini sokağa atarken, bazıları da olup biteni pencerelerden izledi.









Artçısı da oldu







Bu arada Kandilli'nin verilerine göre 4.4'lük depremin ardından saat 21.24'te yine Marmara Denizi'nde hemen hemen aynı koordinatlarda 2.5 büyüklüğünde hafif bir deprem daha meydana geldi. Bu ikinci depremin yüzeyden 3.2 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

Artçı depremin Kandilli'deki haritası şöyle:

Bilim adamları ne diyor?







Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik, Marmara Denizi'nde bu akşam saatlerinde meydana gelen depreme ilişkin, "Sismoloji bilimi ve teknoloji henüz depremin ne zaman olacağını ve hangisinin öncü olduğunu tespit edemedi. Ama burası deprem bölgesi ve dikkatli olmak zorundayız" dedi.









En yakından Silivri hissetti





AA muhabirine konuya ilişkin açıklama yapan Erdik, depremin Silivri ile Bandırma arasında meydana geldiğini ve bu noktaya en yakın yerin 35 kilometre uzaklıktaki Silivri ilçesi olduğunu belirtti.





Depremin ardından, Rasathane'deki uzmanlardan telefonla bilgi aldığını kaydeden Mustafa Erdik, "Deprem Silivri ile Bandırma arasında oldu. Yani Marmara Denizi'nin ortası diyebiliriz. Sismoloji bilimi ve teknoloji henüz depremin ne zaman olacağını ve hangisinin öncü olduğunu tespit edemedi. Yani 'deprem öncesi' kavramını doğru bir tanımlama olarak değerlendirmiyorum. Depremin şiddetine 'hafif' diyebiliriz. Bu şiddette herhangi bir yıkım olabileceğini düşünmüyorum. Ama burası deprem bölgesi ve dikkatli olmak zorundayız" şeklinde konuştu.





Prof. Dr. Erdik, Marmara Bölgesi'nin deprem bölgesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:





"Yaşanabilecek deprem büyük şiddette de küçük şiddette de yaşanabilir. Bu bölgede yaşayan herkes depremle yaşamayı öğrenmeli ve gerekli önlemleri almalıdır. Ama daha önce de belirttiğim gibi maalesef teknoloji henüz depremin şiddeti ve zamanını belirtme konusunda hala yetersiz. Bunun için bilimin dışında tedbirlerimizi de almak zorundayız."











Ahmet Mete Işıkara: "Korkulacak bir şey yok"





Türk Kızılayı Genel Başkan Başdanımanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara da depremi Çengelköy'deki evinde hissettiğini belirterek, öncü deprem olup olmadığına yönelik, "Öncü deprem kavramı çok doğru bir kavram değil. Çünkü böyle olduğu zaman depremin de saatini bilmek ve bildirmek zorundasınız" dedi.





Depreme hazırlıklı bir toplum için büyük bir deprem ve korkulacak bir durumun olmadığını söyleyen Prof. Dr. Işıkara, "Korkulacak bir durum yok. Marmara Denizi'nde potansiyel bir tehlike var ve çok sık deprem oluyor. Olmaya da devam edecektir. Korkulacak bir rakam da değil ayrıca. Yani bu ölçekteki bir depremde hasar ve can kaybı olmaz. Ama depreme hazır bir toplumun bu sarsıntılara hazır olması ve korkmaması gerekir. Çünkü burası zaten deprem kuşağında bulunan potansiyel bir yer" diye konuştu.







Deprem büyüklüğünü büyük bir hızla ulaştıran Kandilli Rasathanesi ile iftihar ettiğini de dile getiren Işıkara, toplumun depremle yaşamaya alışması gerektiğini hatırlattı.











Eylül'de Marmara'da 19 deprem oldu







Birinci derece deprem kuşağında bulunan Marmara Denizi'nde eylül ayında çok hafif şiddetli 19 deprem meydana geldi.





Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, eylül ayında kaydedilen depremlerin merkez üssü, Tekirdağ, Gemlik Körfezi, Marmaraereğlisi, Güzelköy, Erdek ve Marmara Denizi açıkları olarak belirlendi.





Marmara Denizi açıklarında 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 şiddetlerinde 12 deprem meydana geldiği saptanırken, Güzelköy açıklarında 2.5, Marmaraereğlisi açıklarında 3.0, Gemlik Körfezi'nde 2.6 ve 3.1, Tekirdağ'da 2.7, Tekirdağ'ın Barbaros Beldesi'nde 2.7 ve Erdek açıklarında da 2.7 olmak üzere çok hafif şiddetli toplam 19 deprem kayda geçti.



