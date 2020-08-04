Uzmanlar, Malatya'daki 5.2 büyüklüğündeki depremi nasıl yorumladı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Pütürge’deki depremin ardından uzmanlar, farklı kanallarda canlı yayınlarda değerlendirmelerde bulundu.

5.2 büyüklüğündeki deprem, Elazığ, Antep, Diyarbakır ve Urfa'dan da hissedildi.

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"Batıya doğru olması acaba yeni bir deprem mi diye bizleri kaygılandırıyor"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Pütürge'ye kadar olan kısım büyük depremde kırılmıştı. Batıya doğru bir gerilim olduğunu söylemiştik. Bu noktadaki depremler yeni depremlerdir. Artçı depremler gibi göremeyiz. 5'i geçen her depremden sonra yapı stoğundan dolayı yıkımlar da meydana gelebiliyor. Vatandaşlarımızın çatlak olan evlerde olmaması gerekiyor. Yetkililerin yapacağı açıklamaları dinlesinler. Batıya doğru olması acaba yeni bir deprem mi diye bizleri de kaygılandırıyor.

"24 Ocak'ta meydana gelen depremin hemen kenarında yer alıyor"

Prof. Dr. Okan Tüysüz: 24 Ocak'ta meydana gelen depremin hemen kenarında yer alıyor. 24 Ocak depreminin artçısı, ya da onun tetiklediği bir deprem olarak değerlendirilebilir. Daha büyük bir deprem olur mu? Doğu Anadolu fayı kırılmayan ama aktif bir fay. Böyle bir fay ileride büyük bir deprem yaratabilir ama yörenin büyük bir depreme hazır olması gerektiğini uzun yıllardır dile getiriyoruz. Bir deprem ne kadar sığda olursa yüzeyde yarattığı sarsıntı da o kadar fazla olacaktır. 7 km sığ bir derinlik. Yüzeyde oluşturduğu sarsıntı yüksek olacaktır.

"Hareketliliği güneybatıya doğru gittiğinin göstergesi; bunlar devam edecek gibi gözüküyor"

Prof. Dr. Ercan Aksoy: Orta büyüklükte bir deprem. Hareketliliği güneybatıya doğru gittiğinin göstergesi. Bunlar devam edecek gibi gözüküyor. Son aylardaki durum da bunun göstergesiydi. Bu sarsıntılar devam edecek gibi gözüküyor. Sevindirici olan can kaybının olmaması. Depremden uzak da olsa alüvyon zemin dediğimiz dolgu zeminlerde hasar olma ihtimali yükseliyor. Mademki faylar diri, bir anda önce bu dönüşümlerin, önlemlerin alınmasının önemi de ortaya çıkıyor. Müdahaleler çok gelişti tabi ki. Bunu takdirle karşılıyoruz ama bir taraftan da öncesinde yapılması gerekenlerin de önemi ortaya çıkıyor. Bu fay hattının varlığı ve aktif olduğu, deprem üretmesi belirli aralıklarda, biliniyor. Buralara hendek açılması gerekiyor.