Sarımsak fiyatları uçuşa geçti

Çin’de ortaya çıkan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs salgınına karşı, bazı uzmanların "bağışıklık sistemine iyi geldiğini" söylediği sarımsak fiyatları 60 liraya kadar yükseldi.

Halk pazarında alışveriş yapan vatandaşlar, sarımsak fiyatlarının yüksek olmasından yakınırken, sadece 3 veya 5 adet alabiliyor.



Sarımsak fiyatlarının zam sebebinin sel baskını olduğunu öne süren bir pazar esnafı, "Sarımsak sel baskını olduğundan dolayı pahalı. Yerinde de sarımsak olmadığından dolayı o yüzden pahalı, 40 liraya alıyoruz, 50 liraya satıyoruz.



Kastamonu’nun hiçbir yerinde şu anda sarımsak yok. O yüzden pahalı. Çiftçide sarımsak olmadığından dolayı o yüzden pahalı oluyor. Önceden 10 ton çıkıyorsa şimdi 1 ton çıkıyor” dedi.

"Birileri iyi geliyor diyor, hemen zam yapıyorlar"

Pazara alışveriş için gelen Erdal Dinçer isimli bir vatandaş da, "Fiyat biraz zamlanmış, normalde 35-40 liraydı. Bir anda 50-60 liraya kadar çıkmış. Birileri iyi geliyor diyor hemen zam yapıyorlar. Sarımsak her zaman iyi gelir. Diğerlerine hiç bakmıyorlar mesela patates 4 lira olmuş, 2 liraydı" diye konuştu.