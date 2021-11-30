Uzmanlar, Covid-19'un yeni varyantı Omicron'u anlattı: Hızlı yayılıyor, aşılılarda grip gibi geçiyor

Tüm dünyada endişeye neden olan Covid-19’un Omicron varyantı için ilk gözlemler açıklandı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Melih Us, Omicron’un hangi yaş ortalamasında hangi belirtiler ile ortaya çıktığını anlattı.
Hürriyet'ten Meltem Özgenç'e konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı ile ilgili olarak, "Afrika’nın genelinde aşılama hızı düşük. Bu nedenle de Omicron’un daha hızlı yayılmış olabileceği düşünülebilir. Ama Pfizer-BioNTech firması verileri iki hafta inceleyip, aşının etkinliğini ona göre söyleyebileceğini belirtti" dedi.
Prof. İlhan şöyle devam etti:
"Diğer mutasyonlarda olduğu gibi, bu mutasyonda da grip gibi daha hafif seyretmesi bekleniyor. Ama bunu konuşmak için henüz erken. İlk bilgilere göre, genç hastalarda, daha çok hafif, orta derecede baş, kas ağrısı, halsizlikle ortaya çıkıyor.
Koku ve tat kaybının olmazken, enfekte olanların çoğunun eksik aşılı ya da aşısız oldukları görülüyor. Bunlar ilk gözlemler, değişebilir. Öte yandan salgın devam ediyor ama virüsün bulaş yolu değişmedi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmeli."
"Aşılılar çok hafif geçiriyorlar"
Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Melih Us da, sınırlı sayıda gelen verilere göre aşılıların çok hafif geçirdiğini belirterek, "Her mutasyon kötü yönde olmaz. Omicron’u da henüz bilmiyoruz. Güney Afrika’da hızlı yayıldı ama Avrupa’da bilinen Belçikalı birinin Güney Afrika’ya gidip kapması şeklinde açıklandı" dedi.
Aşının önemine vurgu yapan Prof. Us şu ifadeleri kullandı:
"İlk bilgilere göre, aşılılarda Omicron grip gibi geçiyor. Yani salgın gibi değil de sanki basit enfeksiyon gibi geçiyor. Nasıl ki Delta’da kronik hastalığı olanlarda akciğere inme daha fazla oluyorsa Omicron da da durum bu.
Şu anda aşılama oranımız yeterli değil. Yüzde 80’ler için full aşılamaya başlasak bile iki ay gerekiyor. Ve önümüzde kış var. Bu nedenle insanları tekrar maske ve mesafe konusunda ikna etmemiz lazım. Kısıtlama herkes için olmaz, ama tam aşılı olmayanlar AVM’lere, restoranlara, hatta iş yerlerine girememeli."