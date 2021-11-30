Uzmanlar, Covid-19'un yeni varyantı Omicron'u anlattı: Hızlı yayılıyor, aşılılarda grip gibi geçiyor

Koku ve tat kaybının olmazken, enfekte olanların çoğunun eksik aşılı ya da aşısız oldukları görülüyor. Bunlar ilk gözlemler, değişebilir. Öte yandan salgın devam ediyor ama virüsün bulaş yolu değişmedi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmeli."

"Aşılılar çok hafif geçiriyorlar"

Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Melih Us da, sınırlı sayıda gelen verilere göre aşılıların çok hafif geçirdiğini belirterek, "Her mutasyon kötü yönde olmaz. Omicron’u da henüz bilmiyoruz. Güney Afrika’da hızlı yayıldı ama Avrupa’da bilinen Belçikalı birinin Güney Afrika’ya gidip kapması şeklinde açıklandı" dedi.

Aşının önemine vurgu yapan Prof. Us şu ifadeleri kullandı: