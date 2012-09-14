Kılıçdaroğlu: Uzmanlar Başbakan'ı aptal yerine koyuyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar'daki sabotaj iddialarını yineledi: ''Sabotaj olasılığı çok yüksek. Kimse kusura bakmasın; kaza bilgisini veren uzmanlar Başbakan'ı aptal yerine koyuyor.''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olmasıyla ilgili sabotaj iddiasını yineledi ve iktidarı eleştirdi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Mühimmat deposunda eline meraktan el bombasını aldı depo patladı' deseydim herkes itiraz ederdi. Arkadaşlarıma da söyledim, açıklamalarınızı da dikkatli yapın diye. Bakan Eroğlu’nun açıklaması oldu, Olay kazadır, Hindistan’da, Pakistan’da da oluyor diye. Biz de yetkililerle, uzmanlarla konuştuk. Emekli askerlerle konuştuk. Bütün bilgileri topladığımız zaman yalan olduğunu öğrendik.

El bombası düştüğü zaman patlama olmaz. Yağmur gibi el bombalarının evlerin üzerine yağdığını gördük. Sabotaj olasılığı çok yüksek. Bir asker el bombasını eline alıp pimini çekmez. Meraktan kimse pim çekmez, o pim kasıtla çekilir.''

Patlama meraktan mı, yoksa sabotajdan mı olmuştur. Çıkıp açıklasınlar. Bizim aradığımız şu; halka neden doğru bilgileri vermiyorsunuz. Kaza süsü vermek istiyorlar.

'Uzmanlar Başbakan'ı aptal yerine koyuyor'

Kimse kusura bakmasın; Başbakan’a meraktan meydana geldiği bilgisini veren uzmanlar Başbakan’ı aptal yerine koyuyor.

Deneyimli bir asker el bombasının pimini çekmez, çekemez. Sabotaj iddiasının kimseye faydası yok. CHP olarak bu ülkede kimsenin zarar görmesini istemeyiz. Ben bir şeyi konuşmadan önce 3-4 kişiye sorarım. Mühimmat deposunun çatısı bomba atılsa bile uçmaz. Nasıl oluyor da bir el bombasıyla havaya uçuyor.

Genelkurmay İkinci Başkanı aradı. ''Muvazzaflara sordunuz mu?'' dedi. ''Hayır, emekli olanlara sordum'' dedim.

Askerlik şubesinde askerliğini yapmış bir askere değil, ''mühimmat deposu nasıl olmalıdır, nasıl saklanır, nasıl korunur?'' bunu bilen askerlere soruyoruz.''

'Soğukkanlı olmak lazım'

Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıklarla ilgili soruları da yanıtladı:

''Dokunulmazlıkları kaldırsınlar. Herkes gidip vicdani kanaatine göre oyunu verecektir."

BDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının gündeme gelmesiyle ilgili de şunları söyledi:

"Öfkeyle kalkan zararla oturur. Olaylara karşı soğukkanlı olmak lazım. Ülkede bir iktidar boşluğu vardır. İç ve dış politikada. Olaylardan yola çıkıp yasal düzenleme yapmak doğru değildir.''

'Geldiğimiz nokta terör batağıdır'

AKP, 2002’de iktidara geldiğinde terör sıfırdı. Şimdi geldiğimiz nokta terör batağıdır. Niye bu hale geldik biz? Kim bu hale getirdi? Başbakan her fırsatta CHP’ye çatıyor. Biz iktidar değiliz. Biz terör batağına sürüklemedik.

'Sorulara cevap veriyorlar mı?'

Bakan ambülansla silah taşınıyor der mi? Suriye’ye silah gönderildiğini bilmeyen mi var. Biz sorulan soruların yanıtlarını bekliyoruz. Misakı Milli sınırlarını terör örgütüyle görüşen bir iktidar olabilr mi? Bir soru soruldu sesleri çıkıyor mu? Mektupları aşama aşama açıklayacağız.

'Ortak düşman Türkiye'

Dış politika konusunda içine düştüğümüz durum çok vahim. Dünyada müthiş bir itibar kaybı var. Suriye politikasına baktığınız zaman ''Esad 3-5 günde gidecek'' diyorlardı. Hatta Başbakan namaz kılacağı camiyi bile açıkladı. Ne oldu? Türkiye AKP iktidara gelemeden önce Ortadoğu’da sözü dinlenen bir ülkeydi. Düşman olanların ortak düşmanı Türkiye oldu. Şimdi hem Suriye hem İsrail Türkiye'ye düşman. Bu noktaya AKP getirdi.''