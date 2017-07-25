Uzmanlar: Aşiyan Parkı ve diğerleri yüksek kamulaştırma bedeline feda ediliyor

800 metrelik Hisarüstü-Aşiyan füniküler hattı için Aşiyan Parkı’nın kapatılması ve ağaçların işaretlenmesi İstanbul gündemine oturdu. Parkın akıbeti tartışılırken İBB, önceki gece sürpriz bir şekilde parkı çevreleyen bariyerleri kaldırdı. Kent genelinde birçok park, çeşitli metro, tünel, kavşak ve yol çalışmaları nedeniyle şantiyeye dönmüş durumda olduğunu söyleyen uzmanlar, parkların büyük projelere feda edilmesinin nedenini ortaya çıkabilecek yüksek kamulaştırma bedeline bağlıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan haberin bir bölümü şöyle:

Aşiyan Parkı’ndan başlayacak füniküler, Hisarüstü’ne çıkacak. 3 bin metrekarelik parkta bulunan 75 ağaçtan 26’sı taşınacak.Tartışmalar Aşiyan Parkı ile sınırlı değil tabii ki. Fulya, Maçka, Göztepe ve Fındıklı parklarından da metro, tünel, kavşak gibi projelerin geçirilmesi söz konusu.

Uygun boş alan arama çabası gösterilmiyor

Mimarlık Tarihçisi Afife Batur, konuyla ilişkili, "Bu tür büyük projeler daha fikir aşamasındayken çok iyi hesaplanmalı. Sadece şehir planlamacılarının değil, çok sayıda uzmanın görüşüne başvurulmalı. Plan ve projeler kimse duymadan uygulamaya geçirildiği için tartışmalara yol açıyor. Şehirdeki bu tip yeşil alanları korumak gerekir. Kente ve doğaya daha az zarar verecek bir boş alan arama çabası gösterilmiyor. Oysa ki istimlak çalışmasına gidilebilirdi. Göztepe Parkı olsun, Aşiyan Parkı olsun hepsi kamulaştırma bedeli kaygısından kaynaklanmaktadır. Büyük ölçekli projelerde ağaçların sökülerek başka yere taşınacağı ve böylece yaşatılacağı söyleniyor. Duy da inanma!" açıklamasında bulundu.

"Parklar şantiye alanı olarak kullanılıyor"

Göztepe, Aşiyan ve Fındıklı gibi parkların kent içinde boş kalmayı bir şekilde başarmış ender alanlardan olduğunu ifade eden İstanbul Şehir Plancıları Odası Başkanı Tayfun Kahraman, Geçmişte boş alan olarak değerlendirilebilecek yerlerin tamamı imara açıldığı ve yapılaştığı için günümüzde bu tip ihtiyaçlar doğduğunda parklardan başka seçenek kalmıyor. Başka alanlarda kamulaştırma bedeli, hukuki süreçler ve anlaşmazlıklarla uğraşmaktansa ne yazık ki parklar şantiye alanı olarak kullanılıyor" sözlerini kullandı.

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