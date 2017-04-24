Uzmanlar, ana sınıfındaki 'şehit'li ve 'silah'lı 15 Temmuz gösterisi hakkında ne diyor?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinde çocuklar rengârenk gösteriler sunarken Kayseri’deki kutlamalarda anasınıfı öğrencileri temsili bir çatışma anı sergiledi. Çocuklar ‘silah’la sahneye çıktı. Gösteride bir çocuk asker ‘şehit’ düştü ve arkadaşları üstüne bayrak örttü. Bazı protokol üyeleri çocuklara oyuncak bile olsa silah verilmesini yadırgadıklarını söyledi. Etkinliği değerlendiren uzman klinik psikolog Börte Özdemir "Ölüm bu yaş çocukları için kavranması güç bir olgu. Aynı zamanda kendi yaşıtı bir arkadaşının ölüp yere yatması, üzerine bayrak örtülmesi sahnesini, o yaştaki çocuklar gösteri olarak anlamayabilirler" dedi. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Lütfü Ilgar da yapılan 15 Temmuz temsilini eleştirerek "Okul öncesi dönem yaşındaki bir çocuk gerçekle hayali ayırt edemez. Bu tür oyunlar çocuğun gelişimi için uygun değil. Silah, şiddet, ölüm, kan gibi oyun unsurları bu tür etkinliklerde yer almamalı. Ruh sağlığı açısından uygun değil. Travmaya sebebiyet verebilir" diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle açık havada yapılması planlanan 23 Nisan kutlamaları, salona alındı. Bayram kutlamalarında, anaokulu öğrencilerin ellerine aldıkları oyuncak silahla bir çatışmayı canlandırması ve bir öğrencinin şehit rolü yaparak üzerinin bayrakla örtülmesi dikkat çekti.

Kayseri'deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, şiddetli lodos nedeniyle, Sami Yangın Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda yapıldı. Vali Süleyman Kamçı, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katıldığı törende şiirler okundu, seğmen ve mehter gösterileri yapıldı.

Törende Şükrü Malaz İlköğretim Okulu Anasınıfı öğrencilerinin 'Kınalı Kuzular' ve '15 Temmuz' gösterisinde, temsili bir çatışma anı sergilenerek, bir askerin şehit olması canlandırıldı. Vurularak şehit olan öğrencinin üzerine ay-yıldızlı Türk bayrağı örtüldü. Gösteri, salonu dolduran veliler tarafından alkışlanırken, bazı protokol üyeleri ise 23 Nisan kutlamalarında çocuklara oyuncak bile olsa silah verilmesini yadırgadıklarını dile getirdi.

Uzmanlar: Oyuncak bile olsa silah vermek riskli

Börte Özdemir (Uzman Klinik Psikolog): Bu tür gösteriler anaokulu çağındaki bir çocuk için çok erken. Ortaokul, lise çağlarındaki çocuklar bu durumu daha iyi algılayabilir. Ancak anaokulu çocuğunun soyut algılama kapasitesi gelişmediği için bunu algılaması çok zor. Gösteri şiddet içerikli bir şekilde hazırlanmış olmasa bile çocuk ölüm üzerinden yapılan gösteriyi somut olarak algılayıp korku geliştirebilir veya arkadaşının öldüğünü düşünebilir. Ölüm bu yaş çocukları için kavranması güç bir olgu. Aynı zamanda kendi yaşıtı bir arkadaşının ölüp yere yatması, üzerine bayrak örtülmesi sahnesini, o yaştaki çocuklar gösteri olarak anlamayabilirler. Çocukların üzerinde olumsuz etkileri şu yönde olabilir: Çeşitli içsel korkular başlayabilir. Altına kaçırmaya, geceleri korkulu rüyalar görmeye, diş gıcırdatmalara, gündüzleri tırnak yemelere neden olabilir. Anne-babaya daha çok yapışma da görülebilir. Polis, asker gibi üniformalı kişilerden korkmaya başlayabilir, Çocuklara gösteri amaçlı da olsa silah vermek de ayrıca riskli bir durum. Silah öğretmenler tarafından gösteri amaçlı verilen bir şeye dönüştüğü zaman çocuğun nezdinde normal bir obje halini alabilir.

Doç. Dr. Lütfü Ilgar (İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı): Okul öncesi dönem yaşındaki bir çocuk gerçekle hayali ayırt edemez. Bu tür oyunlar çocuğun gelişimi için uygun değil. Silah, şiddet, ölüm, kan gibi oyun unsurları bu tür etkinliklerde yer almamalı. Ruh sağlığı açısından uygun değil. Çocuk bunun bir oyun olduğunu algılayamaz. Travmaya sebebiyet verebilir. Ölümün çocuğun dünyasındaki karşılığı yetişkindeki gibi değil. Çocukların anlayabileceği mesajlar verilmeli. Ne olursa olsun, hangi tür silah olursa olsun, plastik, tahta, metal her türlü silahın bir oyuncak olarak kullanılması; silah kullanmanın, yaralama ve öldürmenin normal bir şeymiş gibi algılanmasına neden olabilir. Daha çok insan sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisi gibi konuları içeren gösteriler olmalı.