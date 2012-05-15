Uzman jandarmalar özlük hakları için açlık grevine başladı

Emekli Uzman Jandarmalar Derneği Genel Başkanı Adnan Oğuz, beraberindeki emekli uzman jandarmalarla birlikte özlük haklarında iyileştirme yapılana kadar açlık grevine başladı

Oğuz, Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmede tüm personelin kapsanacak şekilde iyileştirme çalışmalarının yapıldığının belirtildiğini ifade ederek, TBMM’ye sevk edilen yasa tasarısında uzman jandarmaların yer almadığını vurguladı.

Oğuz, taleplerini, “Uzman Jandarma Okulu’nda geçen sürelerin fiili hizmetten sayılması, TSK tazminatlarının düzeltilmesi, muharip sınıf tazminatlarının düzeltilmesi” olarak sıraladı.

Bu arada, bir grup uzman jandarma bugün TBMM’de temaslarda bulunarak sorunlarına çözüm arayacak. Milliyet'in haberine göre, muvazzaf uzman jandarmalar da özlük hakları iyileşene kadar göreve çıkmamayı tartışıyor. Muvazzaf uzman jandarmaların karar vermek için Ankara’da sürmekte olan açlık grevi ve siyasi kurumlarla yapılacak temasları bekledikleri öğrenildi.