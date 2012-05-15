T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uzman jandarmalar özlük hakları için açlık grevine başladı

Bir grup uzman jandarma bugün TBMM’de temaslarda bulunarak sorunlarına çözüm arayacak

15 Mayıs 2012 13:37

 

Emekli Uzman Jandarmalar Derneği Genel Başkanı Adnan Oğuz, beraberindeki emekli uzman jandarmalarla birlikte özlük haklarında iyileştirme yapılana kadar açlık grevine başladı
 
Oğuz, Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmede tüm personelin kapsanacak şekilde iyileştirme çalışmalarının yapıldığının belirtildiğini ifade ederek, TBMM’ye sevk edilen yasa tasarısında uzman jandarmaların yer almadığını vurguladı.
 
Oğuz, taleplerini, “Uzman Jandarma Okulu’nda geçen sürelerin fiili hizmetten sayılması, TSK tazminatlarının düzeltilmesi, muharip sınıf tazminatlarının düzeltilmesi” olarak sıraladı.
 
Bu arada, bir grup uzman jandarma bugün TBMM’de temaslarda bulunarak sorunlarına çözüm arayacak. Milliyet'in haberine göre, muvazzaf uzman jandarmalar da özlük hakları iyileşene kadar göreve çıkmamayı tartışıyor. Muvazzaf uzman jandarmaların karar vermek için Ankara’da sürmekte olan açlık grevi ve siyasi kurumlarla yapılacak temasları bekledikleri öğrenildi.

ETİKETLER

Emekli Uzman Jandarmalar Derneği Genel Başkanı Adnan Oğuzözlük haklarıjandarma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24