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Yaşam

Uzman erbaş alacak

Kara Kuvetleri Komutanlığı'na uzman erbaş başvuruları, www.kkk.tsk.tr adresinden 12 Mart'a kadar yapılabilecek

15 Şubat 2009 02:00

Kara Kuvetleri Komutanlığı'na uzman erbaş başvuruları, kkk.tsk.tr adresinden 12 Mart'a kadar yapılabilecek

Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak sınavın tarihi ve yerleri de 16 Martta açıklanacak. Yazılı sınav 22 Martta yapılacak, 27 Martta duyurulacak sınav sonucuna göre ön sağlık kontrolü ve fiziki kabiliyet yeterlilik testleri 9-30 Nisanda gerçekleştirilecek. Asil ve yedek adaylar 12 Mayısta belirlenecek.

Komando uzman erbaş adaylarının "Komando olur, paraşütle atlar" kayıtlı sağlık raporu alması gerekirken, uzman erbaşlık için 12 Şubat itibariyle 26 yaşından gün almamış adaylar başvurabilecek.

Yazılı sınav Adana, Ankara, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Malatya, Manisa, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van ile KKTC'de (Girne) yapılacak.

Kara Kuvvetlerine, piyade komando, tank, istihkam, muhabere, topçu, hava savunma, sıhhiye, veteriner ve bakım sınıflarında personel alınacak.

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