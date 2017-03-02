Uzman çavuşun El Bab'dan kurtardığı 'Barış'a yuva aranıyor

Fırat Kalkanı Harekâtı'nda görevli Uzman Çavuş Ömer Özkan, El Bab’taki operasyon sırasında aç ve korkmuş halde bir kedi buldu ve ona ‘Barış’ adını verdi. Sağ sağlim Gaziantep’e ulaştırılan Barış şimdi sevgi dolu bir yuva arıyor.

Hürriyet'ten Gülden Aydın'ın haberine göre, Özkan'ın karargâha şiddetli çatışmaların ortasında kediyle daha fazla ilgilenmesi mümkün değildi. Sosyal medya aracılığıyla yardım istedi. Gaziantep’teki Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) Özkan’la bağlantı kurup harekete geçti. Barış, El Bab’dan Karkamış’a getirildi. Dernek çalışanı Hamid Avar’a teslim edildi ve iki günlük bir yolculukla 21 Şubat’ta Gaziantep’e ulaştı.

Hürriyet'in haberi şöyle devam ediyor:

El Bab’lı Barış, savaşın getirdiği felaketten payına düşeni almıştı. Yoksunluk, dehşet, çaresizlik… Suriyeli sahipleri hayatta kalabilmişler miydi, evin çocuklarına ne olmuştu? Kafamızda bu sorularla Barış’ın konuk edildiği Gaziantep TAMMED Hastanesi'ndeki barınağa gidiyoruz. Kafesi, tahtırevan ihtimamıyla taşınıyor. Beyaz tüyleri bombardıman tozundan yer yer kararmış. Gözleri korku dolu bakıyor. Kafesine bıraktığımız oyuncak farenin çıngırağından çıkan ses, yerinden zıplatmaya yetiyor.

Henüz beş aylık bir yavru

Barış’ın yanında CAHİDE’nin Başkanı ve hastanenin sahibi Çocuk Cerrahı Dr. Cengiz Bayram, dernek yöneticilerinden Deniz Yükselir, Cemal Güneş ve gönüllü Emel Dağlı. Dr. Bayram, Barış’ın durumunu anlatıyor: “Barış, Suriyeli, beş aylık bir tekir. Çok aç, bitkin, susuzdu. Sevgiye açtı. Kafeste huzurlu ve kendini güvende hissediyor. Tüm aşılarını yaptık. Gayet sağlıklı bir kedi.” Dernek yöneticisi Deniz Yükselir de Barış’ın mamalara gösterdiği tepkiyi şu sözlerle anlatıyor: “Belli ki gözünü savaşa açmış ve ekmekten başka bir gıdası olmamış. Önüne koyduğumuz yemekleri anlayamadı. Yaş mamayı iki gün kokladıktan sonra yavaş yavaş tattı." Emel Dağlı, Barış’ın normale dönmeye başladıkça tüylerini yalayacağını, savaş kirlerinden kurtulacağını söylüyor.

Kurtarılan 11'inci kedi

Dernek gönüllüsü Emel Dağlı, yüzündeki yara izlerini gösteriyor. “Suriye’den gelen kedilerden çok tırmık yedim. Hepsi savaş travması yaşıyordu.” İçsavaş sonrası Suriye’den kaçanlar, bugüne kadar CAHİDE’ye on kedi bırakmış. ABD’ye yerleşen bu aileler, söz verdikleri gibi dernekle iletişim kurmuşlar. Dernek de tüm kedilerin ABD’ye transferini sağlamış. Dağlı, sahiplerinin kaçarken getirdiği üç köpeğin mutlu sona ulaşamadığını anlatıyor. İkisinin zehirli gaza maruz kaldığı, diğerinin de midesi delindiği için öldüğünü söylüyor.

Sahiplenmek için...

Cahide yöneticileri, Barış için yeni bir yuva arıyor. Talipler, titizlikle incelendikten sonra elenecek. Birinci koşul gerçek bir hayvan sever, şefkatli ve ilgili olmak. Bu özelliklere sahip olanlar, Barış için 9.00-17.00 saatleri arasında 0342 2521111 numaralı telefonu arayabilir.