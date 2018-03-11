Uzman çavuş trafik kazasında şehit oldu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) – MERSİN\'de görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra Kavun göreve giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybederek şehit oldu.

Mersin\'de görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra Kavun\'un da içerisinde bulunduğu askeri araç göreve gittiği sırada kaza yaptı. Piyade Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra Kavun, olay yerinde hayatını kaybederek şehit oldu. Düzce\'nin Cumhuriyet Mahallesi\'nde oturan şehidin baba evine giden Düzce Valisi Zülkif Dağlı, acı haberi aileye bildirdi. Uzman çavuşun ailesi büyük üzüntü yaşadı.

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