T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uzman çavuş trafik kazasında şehit oldu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) – MERSİN'de görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra Kavun göreve giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybederek şehit oldu

11 Mart 2018 03:06

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) – MERSİN\'de görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra Kavun göreve giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybederek şehit oldu.
Mersin\'de görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra Kavun\'un da içerisinde bulunduğu askeri araç göreve gittiği sırada kaza yaptı. Piyade Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra Kavun, olay yerinde hayatını kaybederek şehit oldu. Düzce\'nin Cumhuriyet Mahallesi\'nde oturan şehidin baba evine giden Düzce Valisi Zülkif Dağlı, acı haberi aileye bildirdi. Uzman çavuşun ailesi büyük üzüntü yaşadı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHAMERSİNPiyade UzmanErtuğrul Tuğra KavunMersinDüzce Cumhuriyet MahallesiDüzce Valisi Zülkif DağlıUzmanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24