Uzman çavuş, eşini cadde ortasında öldürdü

Şanlıurfa'da, 27 yaşındaki Hülya Ege caddede yürürken, uzman çavuş olarak görev yaptığı Şırnak'taki birliğinden izinsiz ayrılan henüz düğün yapmadıkları nikahlı eşi 30 yaşındaki İbrahim Ege tarafından tabancayla başına 10 kurşun sıkılarak öldürüldü. Genç kadının ölüm haberi yakınları yasa boğarken, kaçan uzman çavuş polis tarafından yakalandı.Olay, akşam saatlerinde Şair Nabi Mahallesi Köseoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Karayolları 91'inci Şube Şefliği'nde memur olarak görev yapan Hülya Ege, mesai bitimi işyerinden çıktı ve servis ile kent merkezinde indikten sonra eve gitmek için yürümeye başladı.

'10 el ateş etti'

Hülya Ege'nin yürüdüğü sırada yanına Şırnak'ta görev yapan nikahlı eşi uzman çavuş İbrahim Ege geldi. Bir süre önce nikah kıydıkları ve yaz mevsiminde düğün yapmayı planladıkları öğrenilen Ege çifti arasında tartışma çıktı. Kısa süren tartışmanın ardından Şırnak'taki birliğinden izinsiz olarak ayrıldığı öğrenilen uzman çavuş İbrahim Ege beylik tabancasıyla Hülya Ege'nin başına peş peşe ateş etti. 10 el silah sesi duyanlar paniğe kapılarak durumu polise bildirirken, İbrahim Ege ise eşinin kanlar içerisinde yere yığılmasının ardından olay yerinden kaçtı.

'Polis tarafından yakalandı'

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini alarak, şüpheliyi yakalamak bölgede arama yaptı. Şüpheli İbrahim Ege, olay yerine yakın bir yerde polis tarafından suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Polislere, henüz düğün yapmadıkları ve resmi nikah kıydırdıkları Hülya Ege'nin kendisinden ayrılmak istediğini ve bu nedenle tartışarak cinayeti işlediğini söyleyen İbrahim Ege, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

'Yakınları sinir krizi geçirdi'

Yaşananların ardından cinayeti haber alan Hülya Ege'nin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen ve Ege'nin cesedini gören yakınlarını polis ve sağlık görevlileri teselli etmeye çalıştı. Hülya Ege'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Cinayetle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

