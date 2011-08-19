Uzman Çavuş Erhan Ar’ın naaşı bulunamadı

T24 - Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki saldırıda şehit olduğu açıklanan Uzman Çavuş Erhan Ar’ın naaşının bulunamaması üzerine memleketi Yozgat’ta düzenlenmesi plananlanan cenaze töreni iptal oldu.



Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında ilk etapta kayıp olduğu belirtilen daha sonra şehit olduğu açıklanan uzman çavuş Erhan Ar'a ait Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede herhangi bir bulguya rastlanılamadığı bildirildi.



Ar ailesinin yaşadığı Yerköy ilçesine gelen Yozgat Valisi Necati Şentürk, Cuma namazını kılmak ve şehitler için okutulan mevlite katılmak için Yerköy Merkez Çarşı Camisi'ne geçti.



Cemaate vaaz veren Yerköy Müftüsü Ahmet İkbal Aydın'ın şehidin cenazesinin ilçeye öğleden sonra getirileceğini belirtmesi üzerine mikrofonu eline alan Şentürk, cemaate seslendi.



Vali Şentürk, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde uzman çavuş Erhan Ar'a ait herhangi bir bulguya rastlanılmadığını belirterek, bugünkü cenaze töreninin iptal edildiğini duyurdu.



Bu arada, törenin düzenlenmesinin planlandığı İstasyon Meydanı'ndaki Türk bayraklarının da itfaiye ekiplerince kaldırıldığı görülürken, durumun aileye bildirildiği kaydedildi.



Hakkari’nin Çukurca ilçesinde iki gün önce PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1’i korucu 9 askerin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.



Uzman Çavuş Erhan Ar'ın önce kayıp olduğu duyurulmuş, daha sonra ise şehit olduğu bildirilmişti.

Hakkari Valisi: Kayıp cenaze yok



Konuyla ilgili açıklama yapan Hakkari Valisi Muammer Türker, Erhan Ar'ın cenazesinin kayıp olmadığını söyledi.



Saldırıda 1'i korucu olmak üzere 9 şehidin olduğunu ifade eden Vali Muammer Türker şöyle konuştu:



"Allah'a şükür kayıp cenazemiz yok. Bir uzman çavuşun cezanesinin kayıp olduğu bilgisi gelmişti. Ancak daha sonra komutanlarla yaptığımız toplantılarda kayıp cenazenin olmadığı ortaya çıktı. Oraya farklı birlikler sevk edildiği için ilk gelen bilgiler o yöndeydi. Ancak daha sonra bu kayıp cenaze bilgisinin yanlış olduğu ortaya çıktı."