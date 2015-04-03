Uzlaşma Suriye'yi memnun etti

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklama Suriye resmi haber ajansı Sana'da yer
aldı. Açıklamada “Suriye, İran ile 5+1 grubu ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya,
Çin, Almanya) arasındaki görüşmelerden çıkan uzlaşma metnini memnuniyetle
karşılamaktadır” denildi.
Ayrıca açıklamada İran yönetimine övgüde bulunularak “anlaşma çerçevesinin ve bunu
izleyen olumlu adımların, İran'ın uluslararası barışı ve güvenliği geliştirmeye,
bölgesel ve
uluslararası gerginliği
azaltmaya yönelik bir katkısı olduğu” belirtildi. İran hükümeti
temsilcilerinin "ülkelerinin çıkarlarını ve nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma
hakkını başarılı bir biçimde savunduğu" ifade edildi.
Açıklamada "Suriye, Batı ülkelerinin gelişmekte olan ülkelerin bilimsel ve teknolojik
ilerleme hakkına saygı göstermesinin önemini tekrar teyit etmektedir" ifadeleri yer aldı.