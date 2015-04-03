Uzlaşma Suriye'yi memnun etti

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklama Suriye resmi haber ajansı Sana'da yer

aldı. Açıklamada “Suriye, İran ile 5+1 grubu ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya,

Çin, Almanya) arasındaki görüşmelerden çıkan uzlaşma metnini memnuniyetle

karşılamaktadır” denildi.

Ayrıca açıklamada İran yönetimine övgüde bulunularak “anlaşma çerçevesinin ve bunu

izleyen olumlu adımların, İran'ın uluslararası barışı ve güvenliği geliştirmeye,

bölgesel ve

uluslararası gerginliği

azaltmaya yönelik bir katkısı olduğu” belirtildi. İran hükümeti

temsilcilerinin "ülkelerinin çıkarlarını ve nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma

hakkını başarılı bir biçimde savunduğu" ifade edildi.

Açıklamada "Suriye, Batı ülkelerinin gelişmekte olan ülkelerin bilimsel ve teknolojik

ilerleme hakkına saygı göstermesinin önemini tekrar teyit etmektedir" ifadeleri yer aldı.

