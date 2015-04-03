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Dünya
Deutsche Welle

Uzlaşma Suriye'yi memnun etti

Suriye hükümeti, İran’ın nükleer programı konusunda Tahran ile 5+1 ülkeleri arasında varılan uzlaşmanın “bölgesel ve uluslararası gerilimleri yumuşatacağını” açıkladı.

03 Nisan 2015 21:58

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklama Suriye resmi haber ajansı Sana'da yer
aldı. Açıklamada “Suriye, İran ile 5+1 grubu ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya,
Çin, Almanya) arasındaki görüşmelerden çıkan uzlaşma metnini memnuniyetle
karşılamaktadır” denildi.
Ayrıca açıklamada İran yönetimine övgüde bulunularak “anlaşma çerçevesinin ve bunu
izleyen olumlu adımların, İran'ın uluslararası barışı ve güvenliği geliştirmeye,
bölgesel ve
uluslararası gerginliği
azaltmaya yönelik bir katkısı olduğu” belirtildi. İran hükümeti
temsilcilerinin "ülkelerinin çıkarlarını ve nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma
hakkını başarılı bir biçimde savunduğu" ifade edildi.
Açıklamada "Suriye, Batı ülkelerinin gelişmekte olan ülkelerin bilimsel ve teknolojik
ilerleme hakkına saygı göstermesinin önemini tekrar teyit etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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