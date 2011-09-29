-''Uzlaşma komisyonu''nda uzlaştılar ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, yeni anayasa çalışmaları kapsamında Uzlaşma Komisyonu'nu kurulması konusunda AK Parti ile herhangi bir görüş farklılığı olmadığını belirtti. Hamzaçebi, AK Parti ve CHP heyetleri arasında CHP genel merkezinde gerçekleştirilen yeni anayasa çalışmasına ilişkin görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''AK Parti heyetinden bir yılda tamamlanmayı öngören ifadeler var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusunu Hamzaçebi, şöyle yanıtladı: ''Bir yıllık süre şeklinde onlar bir görüş ifade ettiler. Tabii ki buna Uzlaşma komisyonu karar verecektir. Uzlaşma Komisyonunu şimdiden bağlayan, onu süreyle kısıtlayan bir açıklama çok doğru değildir. Bu bir görüştür. Adalet ve Kalkanıma Partisi bu konuda bir görüş ifade etti. Elbette bir şeye başlıyorsanız, başlayacaksanız bunun bir nihai tarihinin olması gerekir. Bu nihai tarihi komisyon kendi çalışmalarında toplumsal beklentilere uygun olarak değerlendirecek, kararlaştıracaktır. Sonuçta Uzlaşma Komisyonu'nun kurulması konusunda AK Parti ile herhangi bir görüş farklılığımız yok. Bugün üzerinde uzlaştığımız konu budur. Uzlaşma Komisyonu kendi çalışma prensiplerini, yöntemlerini kendisi belirleyecektir.'' ''CHP'nin kırmızı çizgilerinin olup olmadığı'' yönündeki soru üzerine de Hamzaçebi, iki siyasi partinin yapmış olduğu bu görüşmede ''Anayasayı şöyle yapalım, böyle yapalım'' şeklinde bir çerçeve çizilmesinin doğru olmadığını ifade etti. Bu konunun Uzlaşma Komisyonu tarafından değerlendirileceğini vurgulayan Hamzaçebi, çalışmanın bütün toplumun görüşlerini yansıtmasının önemli olduğuna dikkati çekti. ''Çoğunluk görüşüne dayanarak 'Mecliste çoğunluğumuz var' diyerek hiçbir siyasi parti bir anayasa yapım işine kalkışmamalıdır. Böyle bir görüş bugün ortaya konulmuş değildir. Uzlaşma Komisyonu kurulması konusunda karşılıklı olarak iki siyasi parti de olumlu görüşlerini ifade etmişlerdir'' diyen Hamzaçebi, bu olumlu görüşün kamuoyundaki olumlu bekleyişi güçlendireceğine inandığını kaydetti. Meclis'te temsil edilmeyen yüzde 5'lik bir oran olduğunu ifade eden Hamzaçebi, ''Onların görüşlerinin alınması, onların görüşlerinin bu anayasa sürecine dahil edilmesi gerekir. Aksi takdirde, bu parlamentoda var olan görev yapan milletvekilleri her şeyi yapabilir her şeye karar verebilir, derseniz toplumsal sözleşme tanımına uygun bir anayasa metni ortaya çıkmaz. Bu çerçevede seçilmiş olan tüm milletvekillerinin tabii ki TBMM'de olması meşruiyetin bir gereğidir. Bunu Uzlaşma Komisyonu, sayın meclis başkanı bu komisyonu kuracaktır düşüncesiyle söylüyorum, değerlendirecektir'' diye konuştu.