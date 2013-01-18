Uzlaşma komisyonunda 'B planı' tartışması

TBMM Uzlaşma Komisyonu’nun AKP kanadı, uzlaşılmayan maddeler üzerinde bir mutabakat sağlanarak referanduma götürülebileceğine ilişkin B planını devreye sokma hazırlığında. Komisyonun CHP’li Üyesi Atilla Kart, T24’e, “ Bizim bir B ve C planımız yok. Biz, Anayasa’nın uzlaşılarak yapılmasından yanayız” diyor.

Başlangıç, laiklik, vatandaşlık kritik maddeler

Atilla Kart, zorlu maddeler arasında Anayasa’nın başlangıç bölüm, laiklik, eğitim, vatandaşlık, HSYK ve Anayasa mahkemesi, Diyanet’in yapılanması, yerel yönetimlerin merkezi yönetimle ilişkisini gösteriyor. Kart, CHP’nin toplumsal barışa dayalı, çoğulcu, kuvvetler ayrılığını esas alan ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dayalı anayasa yapmak istediklerine dikkat çekiyor.

Başkanlık krizi şimdilik askıda

Uzlaşma Komisyonu, yasama bölümünün görüşmelerini sürdürüyor. Ancak, her maddenin altına “ AK Parti’nin teklifindeki Başkanlık sistemine ilişkin unsur müzakere edilmemiştir” notu düşülüyor.