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Politika

Uzlaşma komisyonunda 'B planı' tartışması

Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor, görüşülen maddelerin altına 'AK Parti’nin teklifindeki Başkanlık sistemine ilişkin unsur müzakere edilmemiştir' notu konuluyor

18 Ocak 2013 13:53

 

TBMM Uzlaşma Komisyonu’nun AKP kanadı, uzlaşılmayan maddeler üzerinde bir mutabakat sağlanarak referanduma götürülebileceğine ilişkin B planını devreye sokma hazırlığında.  Komisyonun CHP’li Üyesi  Atilla Kart,  T24’e, “ Bizim bir B ve C planımız yok. Biz, Anayasa’nın uzlaşılarak yapılmasından yanayız”  diyor.  
 

Başlangıç,  laiklik,  vatandaşlık kritik maddeler 

 
Atilla Kart, zorlu maddeler arasında Anayasa’nın başlangıç bölüm,  laiklik, eğitim,  vatandaşlık,  HSYK ve Anayasa mahkemesi,  Diyanet’in yapılanması, yerel yönetimlerin merkezi yönetimle ilişkisini gösteriyor.  Kart, CHP’nin toplumsal barışa dayalı, çoğulcu,  kuvvetler ayrılığını esas alan ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dayalı anayasa yapmak istediklerine dikkat çekiyor. 
 

Başkanlık krizi şimdilik askıda 

 
Uzlaşma Komisyonu, yasama bölümünün görüşmelerini sürdürüyor. Ancak,  her maddenin altına  “ AK Parti’nin teklifindeki Başkanlık sistemine ilişkin unsur müzakere edilmemiştir” notu düşülüyor.

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