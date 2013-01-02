Uzlaşma Komisyonu hangi noktalarda anlaştı

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun bugünkü toplantısında haftanın beş günü toplanılması kararı çıktı. AKP’nin krize neden olan ‘Başkanlık Rejimi’ önerisi parantez içine alındı. Görüşmeler parlamenter sistem üzerinden yürütülecek. Toplantılar, saat 11.00’da başlayıp ucu açık devam edecek.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in liderler turu Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda tıkanan yolu şimdilik açtı. Uzlaşma Komisyonu, 2.5 saatlik toplantısında haftanın beş gün çalışma kararı aldı. AKP’nin ‘başkanlık rejimi’ önerisi parantez içine alındı. Görüşmeler, parlamenter sistem üzerinden yürütülecek. Toplantılar, saat 11.00’da başlayıp ucu açık devam edecek. Yoğun tempo da çok özel mazeretlerin dışındaki mazeretler kabul edilmeyecek. Komisyon üyesi Ahmet İyimaya, “Gerekirse optalidon bile alsak çalışmalara katılmalıyız”. Komisyon, anayasanın bitiş tarihini konuştu. AKP’li Mehmet Ali Şahin, “Nisan ayında çalışma bitmezse ne olacak” diye sordu. Şahin’in bu sorusuna yanıt çıkmadı. Ancak, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, süreyi komisyonun kendi çalışma sistemi içinde belirleneceğine dikkat çekiyor. Yani, maddelerde alınacak hızlı yol, mutabakat aynı zamanda süreyi de otomatik olarak tayip edecek.

‘Yürütmenin yargıya müdahalesine karşıyız’

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, uzlaşma komisyonu toplantısından önce erken saatlerde CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştü. Liderler, anayasaya desteklerini açıkladı. CHP lideri, Başbakan Tayyip Erdoğan ve hükümet kanadından gelen açıklamalara dikkat çekerek, "Biz yürütmenin yasamaya müdahalesine karşıyız” dedi. Kendisinin de bu tür şeyler karşı olduğunu vurgulayan Çiçek, bunlara takılıp kalınmaması gerektiğine dikkat çekti. CHP ve BDP tutuklu milletvekilleri de gündeme taşıdı. CHP lideri, “Tutuklu milletvekilleriyle ilgili protokolün gereği yerine getirilmedi” dedi. Çiçek, yeni anayasa da bütün bunların çözüleceğine işaret etti.

Liderlerle görüşmesinden olumlu yanıt alan Çiçek, öğleden sonra uzlaşma komisyonuna başkanlık etmiş oldu.