Habertürk yazarı Sevilay Yılman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü"ne ilişkin olarak “Atatürk düşmanları ile yürümem” ifadesini kullanan eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal'a tepki gösterdi. Yılman, "Yorum yapmamalıydı. Bu zamanlarda sessiz kalıp sadece izlemeliydi" dedi.

Sevilay Yılman, "Üzgünüm ama bittiniz Sayın Kocasakal" başlığıyla yayımlanan (8 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

Ümit vardı gerçekten... Hem de bayağı... Tabandan, tavandan ona sempati duyanların neler düşündüklerini bizzat duydum.

Mesela, eski Genel Başkan Deniz Baykal’ın ve ekibinin favorisiydi eski İstanbul Baro Başkanı.

Eğer başını Kılıçdaroğlu’nun çektiği Adalet Yürüyüşü eylemiyle ilgili o açıklamayı yapmasaydı bir gün CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturma ihtimali de yüksekti bence.

Ancak artık öyle bir ihtimal yok! Bitti. Bundan sonra ağzıyla kuş tutsa Ümit Kocasakal, CHP’de üst düzey bir siyasi pozisyon elde etmesi mümkün değildir.

Diyeceksiniz ki: “Nasıl bu kadar kesin bir yargıda bulunuyorsun? Nereden biliyorsun Sevilay?”

Biliyorum... Çünkü CHP tabanını en en iyi bilen ve en doğru analiz eden gazetecilerden biriyim efendim.

Bu partiyi omuzlayan, gönül veren ve sırtında taşıyanların içerisinde büyüdüm.

Sadece büyümekle de kalmadım, genç yaşlarımda epeyce siyaset de yaptım içlerinde.

Dolayısıyla yaptığı bu son çıkışıyla Kocasakal’ın bundan sonra o tabanda bir karşılık bulmasının imkânsız olduğuna yüzde yüz eminim.

Abartıyorum sanmayın sakın, bir mahalle delegesi dahi olamaz artık.

Sakın bu yazdıklarımdan, “Söylediklerinde haksız ya da yanlış!”dediğim anlaşılmasın.

Aksine onun durduğu yerden bakıldığında meseleye dair yaptığı açıklamaların gayet yerinde ve doğru olduğunu kabul ediyorum, ama işte eğer gönlünde yatan bir CHP Genel Başkanlığı var idiyse susmalıydı Kocasakal.

Yorum yapmamalıydı. Bu zamanlarda sessiz kalıp sadece izlemeliydi.

Tıpkı Deniz Baykal ve yürüyüşe katılmayan diğer parti içi muhalif isimler gibi.

Neden? Çünkü beğenilsin beğenilmesin ama Kılıçdaroğlu çıktığı bu yolda ona sempati duymayan CHP’lilerin dahi desteğini arkasında almayı başardı.

Düne kadar, “Kemal Bey’le olmaz” diyen onlarca tanıdığım, bugünse “İşte şimdi lider oldu” diyor!

Hülasa... Tabanın, tavanın tam desteğini alarak yürüyen Kılıçdaroğlu ve yürüyüşle ilgili yapacağı açıklamaların CHP tabanında şahsına büyük antipati oluşturacağını öngöremedi Kocasakal! Ve maalesef siyasi kariyerini başlamadan kendi eliyle noktalayan siyasetçi adayı olarak tarihe geçti...