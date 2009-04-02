Hülya Avşar, kızları anlaşamadığı için Sadettin Saran'la evlerini ayırdıkları iddiasına yanıt verdi.Avşar, "Sadettin'in kızı Lal ile Zehra çok iyi anlaşıyor. Evimizi ayırmadık, sadece değiştiriyoruz. Üzgünüm ama ayrılmadık" dedi.



Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü (TED) tarafından düzenlenen 8. TED Hülya Avşar Senior Tenis Turnuvası, dün Hülya Avşar ve kardeşi Helin Avşar'ın katıldığı basın toplantısı ile başladı. Hülya Avşar'ın Kahramanmaraş'taki helikopter kazasında hayatını kaybeden İHA muhabiri İsmail Güneş için gazetecilere başsağlığı dileyerek başladığı toplantıda, turnuvaya katılan sporseverler sayesinde burs alacak olan çocuklar da katıldı. Bu yıl yaşadığı sakatlık

nedeniyle turnuvada iddialı olmadığını söyleyen Avşar, "Bu sene bel sakatlığı geçirdim. Antrenman yapmadım ama yine de oynayacağım. Mix'de Sadettin Saran'la oynayacağız. İlk turda kesin eleneceğiz. Çünkü sürekli tartışacağımızdan eminim" dedi.



Avşar ayrıca, kızları anlaşamadığı için Sadettin Saran'la ayrıldığı yönündeki iddiaları da yanıtladı. Avşar, "Lal ve Zehra çok iyi anlaşıyor. Evimizde huzur var. Evimizi ayırmadık değiştiriyoruz. Hep birlikte başka bireve taşınıyoruz. Üzgünüm, ayrılmadık. Nikâh için de süper derim. Gelin ata binmiş ya nasip demiş. Onun için bilmiyorum, olsa süper olur" diye konuştu.



Şahan'a 2-0 yenildi





Hülya Avşar, kendi adını taşıyan tenis turnuvasının ilk gününde Şahan Gökbakar ile gösteri maçı yaptı. Maçtan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gökbakar, kaybedenin burs alacak çocuklara 10 bin TL bağıştabulunacağını ifade etti. Uykudan yeni uyandığını söyleyen Gökbakar'a Avşar, "Çok sevindim, ayılamayacaksın ve yeneceğim seni. Şahan'a avans vereyim dedim ama istemedi. Dün gece Doğa'yı (Rutkay) aradım ve fişekledim" dedi.

Mide problemi yaşadığını söyleyen Gökbakar ise, "Bu sabah biraz kötü uyandım, mide problemim oldu. Doğa yemeğime bir şey katmış olabilir" diye espri yaptı. Sevgilisi Doğa Rutkay'ın da izlediği maçta rakibini 6-3 ve 6-3'lük skorlarla 2-0 yenen Gökbakar, Avşar'a "İstersen sana ders veririm. Türkiye'nin en güzel kadını olabilirsin ama bu teniste iyi olacağın anlamına gelmez" diye takıldı. Ünlü komedyen, Cem Yılmaz'a da meydan okudu: "Cem Yılmaz'ınvarsa yeteneği, gelsin maç yapalım. Hodri meydan! Sinemada zaten belli. Eliraket tutuyorsa, gelsin oynayalım. İstiyorsa futbol da olur, Playstation da."



