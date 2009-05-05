Üzerine televizyon düşen çocuk öldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki çocuk öldü.



Alınan bilgiye göre, Akdeniz Mahallesi Yunus Emre Sokak Toros Apartmanı'nda oturan Orkun T. (4), kardeşi Nehir (1) ile oyun oynadığı sırada televizyonun üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.



Bakıcı Zakire Ü'nün ihbarı üzerine gönderilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan Orkun T. kurtarılamadı.



Olayı daha sonra öğrenen Orkun'un annesi Sultan ile babası Yurdaer T. sinir krizi geçirdi.



Orkun T'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

