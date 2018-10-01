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Üzerine televizyon düşen 5 yaşındaki çocuk öldü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da evde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen Emre Çimen (5), yaşamını yitirdi

01 Ekim 2018 21:29

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da evde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen Emre Çimen (5), yaşamını yitirdi.
Elazığ merkez Bahçekapı köyündeki evlerinde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen Emre Çimen ağır yaralandı. Anne Gülizar Çimen\'in ihbarıyla köye giden sağlık ekipleri, Emre\'yi ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Emre Çimen kurtarılamadı. Emre\'nin cenazesinin otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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