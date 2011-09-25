-Üzerine televizyon devrilen çocuk öldü TRABZON (A.A) - 24.09.2011 - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, üzerine televizyon devrilen çocuk öldü. Alınan bilgiye göre, ilçenin Sarıtaş Mahallesi'ndeki evinde, 3 yaşındaki Enise Zümra Uzal'ın üzerine televizyon devrildi. Yakınları tarafından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırılan Uzal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Uzal ailesinin Samsunlu olduğu ve imam olan baba Şaban Uzal'ın, Darıca Eğitim Merkezinde eğitim görmek için ailesiyle birlikte 10 gün önce Trabzon'a taşındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.