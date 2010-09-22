Üzerine kaynar çaydanlık devrildi

T24- Erzurum’un Palandöken İlçesi'nde oturan Gül ailesinin yeni yürümeye başlayan oğulları 2 yaşındaki Vedat'ın üzerine ocakta kaynayan çaydalık devrildi. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan çocuk hastaneye kaldırıldı.



Sütevleri semtinde annesi yemek pişirirken mutfağa giren Vedat Gül, ocakta kaynayan demliği almak isterken kaynar suyu üzerine döktü. Vücudu yanan Vedat Gül, kaldırıldığı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı. Vücudunun üçte biri ikinci derecede yanan Vedat’ı doktorlar sargı bezi ile sardı. Çoğu zaman acılara dayanamayarak ağlayan Vedat, uzun bir süre hastanede tedavi görecek.



Evli ve 2 çocuk babası Zabit Gül, küçük oğlu Vedat’ın yürümeye başlamasıyla birlikte yerinde duramadığını söyledi. Gül, “Bu hareketliliğinin onun başına kötü bir iş açmasından korkuyordum. O da başımıza geldi” dedi.



