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Yaşam

Üzerine düştüğü oğlunu öldürdü

Bursa'da dengesini kaybedenCoşkun K.'nin üzerine düştüğü 4 yaşındaki oğlu, beyin kanaması geçirerek öldü.

08 Eylül 2008 03:00

Muhasebeci iki çocuk babası Coşkun K., dün akşam işyerinden çıkıp evlerine gitti. İddiaya göre, babasını kapıda karşılayan küçük Berk, oyun oynamak istedi.

Evde kovalamaca oynarken oğlunun bacağına sarılması sonucu dengesini kaybeden Coşkun K., ayağı halıya takılınca Berk'in üzerine düştü. Babasının üzerine düşmesiyle başını zemine çarpan küçük Berk, geçirdiği beyin kanaması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Küçük çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmaya Bursa Cumhuriyet Savcılığı’nca başlandı.

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