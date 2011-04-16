-ÜZERİNE DEMİR KAPI DEVRİLEN ÇOCUK ANTALYA (A.A) - 16.04.2011 - Antalya'da üzerine demir kapı devrilen 9 yaşındaki kız çocuğu, 5 gündür yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kazandı. Antalya'da 5 gün önce Kepez ilçesi, Emek Mahallesi, Sakarya Bulvarı'ndaki Kepez Sağlık Grup Başkanlığı binasının bahçesine, arkadaşlarıyla oyun oynamak için girdiği sırada üzerine demir kapı devrilen 9 yaşındaki Derya Nur Serban, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nden çıkartılarak Nöroloji servisine alındı. 5 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesi kazanan Serban'ın bilincinin açık olduğu, kendisine dokunanlara tepki verdiği, ancak henüz konuşamadığı bildirildi. Öte yandan konuyla ilgili soruşturma başlatan Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin bahçe kapısında incelemelerde bulunduğu ve bir bilirkişi raporu oluşturacağı bildirildi.