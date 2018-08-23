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Üzerinde ve bavulunda 300 adet 'extacsy' ele geçirilen kişi tutuklandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde durdurulan otobüsteki E

23 Ağustos 2018 22:46

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Osmancık ilçesinde durdurulan otobüsteki E.Ş.\'nin üzerinde ve bavulunda yapılan aramada 300 adet extacsy hap ele geçirildi. E.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Alınan bir istihbaratı değerlendiren Çorum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı polis ekipleri, İstanbul’dan Osmancık ilçesine uyuşturucu madde getireceği öğrenilen şüpheli E.Ş.\'yi takibe aldı. E.Ş.\'nin içerisinde bulunduğu otobüs ilçede durduruldu. E.Ş.\'nin üzerinde ve bavulunda yapılan aramada 300 adet extacsy  uyuşturucu hap geçirildi. Gözaltına alınan E.Ş. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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