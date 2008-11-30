Galatasaray'da, Hacettepe'ye 3 gol birden atarak suskunluğunu bozan Milan Baros, zor maçlar oynadıklarını belirterek, "Maç öncesinde üzerimizde baskı vardı" dedi.



Baros, maçtan sonra yaptığı açıklamada, gerçekten zor maçlar oynadıklarını vurgulayarak, "Üzerimizde maç öncesinden başlayan baskı vardı. Ama biz maçta oyun karakterimizi sahaya yansıttık ve sonuçta istediğimiz skoru aldık" diye konuştu.



Gol atamamasıyla ilgili eleştirildiği hatırlatılan Çek oyuncu, "Gol attığınızda herkes sizi sever, üst üste maçlarda atamazsanız eleştirir. Ben bu baskıya alışığım. Liverpool'da ve Fransa'da da bu böyleydi. Oyuncu olarak birkaç maç üst üste gol attınız diye kendinizi bırakamazsınız. İyi çalışıp golleri yeniden bulmalısınız" ifadelerini kullandı.



UEFA Kupası'na çok iyi başladıklarını ve iki galibiyetle 6 puan aldıklarını hatırlatan Baros, "Geçtiğimiz hafta istenmeyen bir mağlubiyet aldık. Bu hafta kendimizi toparlayıp Berlin'de en azından bir puan alarak gruptan çıkmalıyız"şeklinde konuştu.



Uzun süre sonra sahalara dönen Galatasaraylı futbolcu Emre Güngör de, maça iyi başlamadıklarını, ancak rakibin 10 kişi kalmasını iyi değerlendirerek maçı kazandıklarını anlattı.



Taraftarların maçta kendilerini çok iyi desteklediğini belirten Emre, şunları söyledi:



"Onlar haklı tepki gösteriyorlar, ama hepimiz beraberiz. Onlar ne kadar destek verirse sahada biz de iyi mücadele ediyoruz. Bugünkü destekleri nedeniyle teşekkür ederiz."





ZOKO: "HAREKETİM KASTİ DEĞİLDİ"



Maçtaki penaltı pozisyonuna neden olan Hacettepeli oyuncu Zoko, kasti hareketinin olmadığını açıkladı.



Pozisyonda Servet ile birlikte yükseldiklerini anlatarak, "Ben bir şey yapmadım, birden top elime çarptı ve kasti değildi. Çok kolay bir penaltı verdi. Hakeme, penaltı varsa ben yaptım diye söyledim ama hakem böyle gördüğünü söyleyip sarı kartı Teli'ye gösterdi" dedi.



Teli de, penaltı pozisyonundan sonra neden kendisine kart gösterildiğini anlayamadığını ifade etti.



Bu arada, kaleci Recep maçta kendisine atılan bir pili hakeme verdiğini kaydederken, penaltı pozisyonuyla ilgili olarak da, "Orta hakeme sordum, penaltıyı yardımcı hakemin verdiğini söyledi, yardımcı hakem de orta hakemin verdiğini söyledi. Ben kimin verdiğini anlayamadım" diye konuştu.

