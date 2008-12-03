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Ekonomi

Uzel otomotivde üretim yeniden başladı

Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş'nin Gebze fabrikasında üretimin Kasım ayında yeniden başladığı bildirildi.

03 Aralık 2008 02:00

Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş'nin Gebze fabrikasında üretimin Kasım ayında yeniden başladığı bildirildi.

Uzel Makina Sanayi A.Ş'den Borsaya gönderilen yazıda, şirketin bağlı ortaklığı Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş'nin Gebze fabrikasında Temmuz 2008'de duran üretim faaliyetlerinin, Kasım 2008'de tekrar başladığı belirtildi.

Açıklama, şunlar kaydedildi:

"Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş Gebze üretim tesisleri İzgi Otomotiv ve Depolama Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye kiralanmış olup, üretim, satış ve dağıtım İzgi tarafından gerçekleştirilmektedir. Uzel Otomotiv Gebze tesislerinde kamyon ve ticari araçlar için yaprak yay ve denge çubuğu üretimiyapılmaktadır."

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