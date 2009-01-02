Uzel Grubu'nda aile kavgası Egeli sanayiciyi de yaktı

Uzel Grubu'nda baba Ahmet Uzel'in ölümünden sonra başlayan aile kavgası, sadece bir şirketi batırmakla kalmadı. Ege Sanayi Odası Başkanı Tamer Taşkın, 15 firmanın sattıkları mal ve hizmetlerin bedeli 20 milyon TL'yi alamadıklarını ve zora düştüklerini söyledi.





Massey Ferguson traktörlerinin Türkiye'de üretimini ve satışını gerçekleştiren Uzel Grubu'ndaki aile kavgası, Egeli sanayiciye pahalıya patladı. Aralarında Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Taşkın'ın şirketinin de bulunduğu 15'in üzerinde firma, krize giren Massey Ferguson'dan sattıkları mal ve hizmetin bedeli olan 20 milyon TL'yi alamadı.



Ekonomik kriz nedeniyle zaten üretim ve satışlarda sıkıntı yaşayan Egeli firmalar, en ağır darbeyi Uzel Grubu'ndan yediklerini, tahsil edemedikleri alacakları nedeniyle bütün şirket ve iş planlarının altüst olduğunu ifade ediyor. Ortağı olduğu Petrofer firmasıyla Massey Ferguson'a tonlarca madeni yağ sattığını belirten Tamer Taşkın, "Türkiye'nin en büyük traktör firması ekonomik krizden değil aile kavgasından battı. Çok kötü bir durumla karşı karşıya kaldık. Firmaya bedava yağ verdik. Hepimiz mahkemelere başvurduk. Fakat batan firmadan ne alabileceğiz? Tüm alacaklılar sıraya girdi. Ya paramızın bir kısmını alırız ya da hiçbir şey alamayız" dedi.



Alacak 20 milyon YTL'ye ulaştı



Problemin kendi firmasıyla sınırlı olmadığını da vurgulayan Tamer Taşkın, bölgede faaliyet gösteren birçok otomotiv yan sanayii ve yedek parça sanayii firmasının Uzel mağduru olduğunu söyledi. Taşkın, Egeli firmaların toplam alacağının 20 milyon YTL'ye ulaştığını söyledi.



İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Çelikiş Yedek Parça firması da başka bir Uzel mağduru. Traktör ve otomotiv sektörüne dişli üreten firmanın ortağı Okyay Erik, Massey Ferguson için dişli üretimi yaptıklarını ancak ödeme zamanı geldiğinde paralarını alamadıklarını söyledi. Erik, "Firmanın borcunun 150 milyon dolara ulaştığı ifade ediliyor. Bu ortamda mahkeme sırasına girsek bile alacağımızı tahsil etmek çok zor. Fakat sorun sadece alacakla sınırlı değil. Bir de firmaya üretim için aldığımız yan malzemeler ve yarı bitmiş ürünler elimizde kaldı. Böyle olunca da her firma gibi mali yapımız olumsuz etkilendi" diye konuştu.



Uzel Makina'yı miras kavgası batırdı



Türkiye'nin en eski ve büyük tarım makineleri üreticisi olan Uzel Makina, baba Ahmet Uzel'in 1998 yılında ölmesiyle beraber miras kavgalarına sürüklendi. Aile üyeleri arasında Uzel Makina ile ilgili olarak son bir yıl içinde mal kaçırma, güveni kötüye kullanma, şirket içini boşaltma gibi ciddi suçlamalar gündeme geldi. Anne Türkan Uzel ile çocukları Şafak Kibar, Serdar Uzel ve Önder Uzel arasındaki miras kavgası, şirketin mali yapısını da olumsuz etkiledi ve firmanın batışına neden oldu.

