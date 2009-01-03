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Dünya

Uzaylıları da Müslüman yapmalıyız!

Bir süre önce kızının silikonlarıyla gündeme gelen radikal imam Ömer Bekri şimde de 'Uzaylılar Müslüman yapılmalı' dedi

03 Ocak 2009 02:00

Radikal söylemleri nedeniyle İngiltere'den sınırdışı edilen El Kaide yanlısı 50 yaşındaki imam Ömer Bekri Muhammed, takipçilerine uzaylıları Müslüman yapmaları çağrısında bulundu.

`Çılgın Marslılar' (Mars Attacks) filmindeki karakterlerden biri gibi davranan Ömer Bekri Muhammed, Müslümanlığın sadece dünya genelinde değil ayrıca galakside de yayılmasını istedi. Bekri, internet üzerinden yaptığı çağrıda ``Müslümanlar olarak, bütün galaksinin yüce Allah'a boyun eğmesini sağlamak zorundayız. Allah, bütün canlıları ona itaat ve ibadet etmesi için yarattı'' dedi.

Hapse atılması halinde işkenceye maruz kalacağını öne süren ve kaçmak için planlar yaptığı belirtilen Ömer Bekri'nin, yeni bir isim ve pasaport almak için gizli görüşmeler yaptığı bildirildi. İmamın kızı Yasmin Fostok, slikonlarını babasının sosyal yardım olanaklarıyla yaptırması ve internetten tanıştığı bir İngiliz ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.

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