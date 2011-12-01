Uzaylılar vaftiz edilebilir!



T24 - Papa 16’ncı Benedict’in gök bilimcilerinden papaz Guy Consolmagno, uzayda çok ileri yaşam formları olabileceğini ve Katolik Kilisesi’nin dünya dışı varlıkları memnuniyetle karşıladığını belirtti.







Vatikan gözlemevinde çalışan uzaylıları vaftiz etmekten büyük mutluluk duyacağını söyleyen Consolmangno’nun sözleri, Hıristiyanlığı yaymak için uzaya misyoner gönderilmesi tartışmalarını başlatabilir.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, bilim ve dinin bir arada var olmasının kendisini hiç rahatsız etmediğini söyleyen Consolmangno, evrim teorisindeki boşlukları sadece Tanrı’nın doldurabileceğini savunan yaradılışçılık inancının “kötü bir teoloji” olduğunu söyledi.



Vatikan için çalışan 12 gök bilimciden biri olan Dr. Consolmangno, Katolik Kilisesi’nin bilimi yüzyıllardır desteklediğini ve kaynak sağladığını söyledi.



57 yaşındaki Consolmangno, ABD’nin California eyaletinde 15 yıl astronomik çalışmalar yaptıktan sonra papaz olarak Vatikan’a geldi. Consolmangno, Papa’nın sahip olduğu asteroit koleksiyonunu da oluşturan isim.



