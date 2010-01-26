'Uzaylılar da açgözlü ve kötü olabilir'

T24 - Çok sayıda uzmanın buluştuğu Londra’daki uzay konferansında, Cambridge Üniversitesi Profesörü Simon Conway Morris çarpıcı bir iddiada bulundu: Uzaylıların dünyaya ziyaretlerine karşı en kötü senaryoya hazırlıklı olunmalı.



İngiltere’nin başkenti Londra iki gün sürecek olan “Dünyadışı Yaşamların Bulunması ve Bunun Toplum ve Bilim Üzerindeki Etkisi” konulu konferansa ev sahipliği yapacak. Konferansı izleyecekler arasında Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Birleşmiş Milletler’in Dünyadışı Uzay İlişkileri Ofisi ve dünyanın dört bir yanındaki saygın üniversitelerden gelen astronomlar bulunuyor. Uzaydaki akıllı yaşam formlarından gelebilecek sinyalleri aramak için başlatılan SETI projesinin 50’nci yılı anısına Kraliyet Bilim Akademisi (Royal Society’de) düzenlenen konferansta uzaylılar hakkında en ilginç iddia, Cambridge Üniversitesi Profesörü Simon Conway Morris’ten geldi.





“Koloni arayacaklar”



Morris, uzaylıların dünyayı ziyaret etmesi durumunda hükümetlerin mümkün olan en kötü senaryoya hazırlanmaları gerektiğini çünkü uzaylıların da aynı insanlar gibi açgözlü, şiddete eğilimli ve başkalarını sömürmeye hevesli olacağını öne sürüyor. Morris uzaylıların insanlarla aynı biyokimyasallardan oluşan organizmalardan evrim geçirerek ortaya çıkmış olduğunu öne sürüyor. Yani uzaylılarla fiziksel olarak birbirimize benzemesek de karakter olarak benzeyebiliriz. Evrim biyolojisi uzmanı olan bilim adamına göre dünyaya gelen uzaylılar aynı insanlar gibi yaşamlarını sürdürecek alternatif bir gezegen arayışında olacak.



Uzaylılar hakkında ortaya atılan diğen iddialar şöyle:



- İngiltere’deki Kraliyet Gözlem Evi Royal Observatory’den Marek Kukula ise uzaylıların pek de cana yakın olmayacağı konusunda uyarıyor: Bizimle iletişim kurduklarında hayal kırıklığına uğrayabiliriz, bu yüzden görüşmeleri teke tek değil BM ya da hükümetler aracılığıyla yapmalıyız.



- ABD’deki Arizona State Üniversitesi’nden astronom Paul Davies ise uzaylıların milyonlarca kilometre uzakta değil, dünyada aranması gerektiğini iddia ediyor. Davies, İngiliz Times gazetesine “Artık uzaylıların bize mesaj yollamaya çalıştığı yanılgısından kurtulmanın zaman geldi” diye konuştu.



- 2003 yılında başarısızlığa uğrayan Beagle 2 isimli Mars misyonunu yöneten Colin Pillinger ise konuşmasında Mars’ın uzaylıları aramya başlamak için en uygun ortam olduğunu öne sürecek.







