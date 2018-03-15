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Spor

'Uzaylı' gururla sunar!

Barcelona'nın 'Uzaylı' lakaplı futbolcusu Messi, Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. golünü attı

15 Mart 2018 04:35

Şampiyonlar Ligi'nde son yarı finalist Barcelona oldu. Chelsea'yi 3-0'la geçen Barcelona'da başrolde yine Messi vardı. 

İlk maçın 1-1 bitmesinin ardından sahasındaki mücadeleye avantajlı başlayan Barcelona, henüz 2. dakikada Messi'nin neredeyse sıfıra yakın bir noktadan attığı golle öne geçti. Kariyerinin en erken golüyle takımını öne geçiren Messi, 20. dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyip Dembele'ye 'al da at' dedi. O da Barça kariyerinin açılışını yapmış oldu. golden sonra kontrol tamamen konuk takımdaydı.

Alonso ile bir kez direği geçemeyen Chelsea, 2. yarıda da çok iyi başladı. Üst süte tehlikeler yaratan Maviler'in karşısına yine o çıktı. Maçın 63. dakikasında seri bir şekilde ceza alanına giren Messi, ilk golde olduğu gibi Courtois'nın bacak arasından attığı golle skoru 3-0 yaptı. Bu gol aynı zamanda Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. golü olarak kayıtlara geçti. 

Maçı da 3-0 kazanan Barcelona adını çeyrek finale yazdıran son takım oldu. Chelsea ise çok iyi performans sergilediği 4 kez direklere takıldığı 2 maçta da Messi'yi durduramamanın bedelini evinde dönerek ödedi. 

BARCELONA 3-0 CHELSEA

STAT: Camp Nou 
HAKEM:Damir Skomina

BARCELONA: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Paulinho, Busquets, Rakitic, Dembele, Messi, Suarez
TEKNİK DİREKTÖR: Ernesto Valverde

CHELSEA: Courtois, Rudiger, Christensen, Azpilicueta, Moses, Kante, Fabregas, Alonso, Willian, Hazard, Morata
TEKNİK DİREKTÖR: Antonio Conte
 

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Lionel MessiBarcelonaŞampiyonlar Ligi

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