Uzayın çöpünü balık ağları temizleyecek

T24 - Uzayda eski uydulara ait milyonlarca çöp var... Uzaydaki çöp sorununa çözüm ise "balık ağı"...







Japon Uzay Ajansı JAXA, Japon balık ağı üreticisi ile birlikte ortak bir proje geliştiriyor.

Amaçları gezegenimizin etrafında dönüp duran uzay çöplerini toplayabilmek. Hedeflerine ulaşırlarsa 100.000'in üzerindeki çöpü toplayabilecekler.

The Telegraph'ın haberine göre, JAXA'nın uydularından biri balık ağı üreticisi Nitto Seimo'nun üreteceği yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki metal balık ağını uzay boşluğuna bırakacak. Balık ağı uzayda terkedilen uydulara ait çöpleri toplarken metal balık ağı da elektrikle yüklenmiş olacak. Bu da onu zamanla dünyanın manyetik alanına doğru çekecek. Bu arada uzayın boşluğunda dönüp duran, terkedilmiş uydulara ait parçaları toplayabilecek. Bilim insanları metal balık ağını atmosfere girmeden yok etmeyi planlıyorlar...

Uzayda yaklaşık on milyon parça çöpün dolaştığı tahmin ediliyor. Bu sayı hayli endişe verici. Çünkü bu çöp parçalarının çalışmakta olan uydularla çarpışma ihtimali çok fazla.



