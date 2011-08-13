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Dünya

Uzayın "kolyesi" keşfedildi ANKARA (A.A)

13 Ağustos 2011 10:57

-Uzayın "kolyesi" keşfedildi ANKARA (A.A) - 13.08.2011 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin teleskobu Hubble, uzayda bir kolye gibi parlayan nebulanın eşsiz görüntülerini elde etti. Kısa süre önce keşfedilen ve görüntüsünden ötürü "Nebula Kolyesi" adı verilen gökcisminin güneş benzeri bir yıldızdan geriye kalan yoğun ve parlak gaz boğumları, uzayda elmas gibi parlıyor. 20 trilyon kilometre genişliğindeki nebula, Sagitta takımyıldızında 15 bin ışıkyılı uzakta bulunuyor. Uzayda bulunan gaz bulutsularına verilen isim olan nebula (bulutsu) yıldızlar arasında bulunan boşluklarda yer alan ve yıldızların yaydıkları ışık enerjisi ile görünür hale gelen yoğun gaz ve toz bulutları olarak tanımlanıyor.

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