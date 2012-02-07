-Uzaydan Dünya'ya atlayacak ANKARA (A.A) - 07.02.2012 - Avusturyalı sıradışı sporcu Felix Baumgartner, uzayın kenarından Dünya'ya atlayacak. Baumgartner, yaklaşık 37 bin metre irtifadan yapacağı atlayış sırasında, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından geliştirilen, basınç ve yüksek ısıya dayanaklı özel bir astronot kıyafeti giyecek. 42 yaşındaki sporcu, dört dünya rekoru kıracağı, yıllardır hazırlıkların sürdüğü atlayışını Ağustos ayında yapacak. Bu yüksekliğe ise sporcuyu, yine özel olarak geliştirilen, 80 metre çaplı bir balon çıkaracak. Sıfırın altında 70 santigrad derecelik ortamdan Dünya'ya doğru düşecek Baumgartner, yaklaşık 35 saniye içinde saatte 1332 kilometre hıza ulaşacak ve ses duvarını geçecek. Duvarı geçerken sporcuyu özel bir kask patlama sesinden koruyacak. Sırtında oksijen tüpleri ve paraşüt bulunacak Baumgartner'in düşüş esnasında kendi etrafında dönmesini engellemesi gerekiyor. Saatte 1332 kilometre hızla düşerken kendi etrafında dönmeye başlaması halinde sporcu derhal bayılır. Baumgartner, 10 dakika sürmesi öngörülen atlayışı sırasında dört dünya rekoru kıracak; en yüksek insanlı balon yolculuğu, en yüksek atlayış, en uzun serbest düşüş ve bir insanın ulaştığı en yüksek uçuş hızı. Atlayışı defalarca ertelenen Baumgartner, projeye yeşil ışık yakılmasının ardından, "Buna cesaret edebilecek olduğum için çok mutluyum. Mutlaka gelecek nesillere çok önemli veriler bırakacağız" dedi. ABD'nin Teksas eyaletinde Brooks üssünde yerdeki denemeleri başarıyla tamamlayan Baumgartner, atlayış için New Mexico'daki Roswell'den havalanacak.