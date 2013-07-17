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Bilim / Teknoloji

Uzayda yürüyüş yarım kaldı

İtalyan astronot Luca Parmitano'nun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki yürüyüşü başlığındaki su sızıntısı nedeniyle tamamlanamadı

17 Temmuz 2013 07:46

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) yapılan uzay yürüyüşü, astronutun başlığındaki tehlikeli su sızıntısı nedeniyle yarım kaldı.
İtalya'nın uzayda yürüyen ilk astronotu Luca Parmitano'nun başlığındaki su sızıntısı, yürüyüşün aniden kesilmesine neden oldu.
Sızıntı nedeniyle konuşmakta ve duymakta zorluk çeken Parmitano'nun, ortağı Christopher Cassidy'den, istasyona geri dönmek için yardım istediği belirtildi.
Su sızıntısının nedeni henüz bilinmezken, kaynağının, başlıkta bulunan içecek çantası olabileceği düşünülüyor.
Öte yandan Luca Parmitano, başlığa sızan suyun tadının içme suyuna benzemediğini söyledi.
Tamamlanamayan yürüyüşün, Parmitano ve Cassidy'nin 8 günde yaptıkları ikinci uzay yürüyüşü olduğu belirtildi.
Bir aydan fazla bir süredir UUİ'de olan Luca Parmitano, geçen salı günü uzay yürüyüşü yapan ilk İtalyan olmuştu.

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