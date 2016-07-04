Uzayda yaşam, radyo teleskobuyla aranacak

Çin'in inşaası beş yıl süren ve 30 futbol sahası büyüklüğündeki radyo teleskobu FAST'ın Eylül ayında faaliyete geçeceği açıklandı.

180 milyon dolara mal olan teleskopla 'uzayda keşif ve yaşam belirtisi' araştırmalarının yapılması planlanıyor.

ABD ise, Çin'in kriz durumlarında düşmanlarının uydularını devreden çıkarmak için çalışmalar yaptığından şüpheleniyor.

Çin’in güney batısında bulunan Guizhou köyünde dağların arasında bir düzlüğe kurulan FAST, 500 metre çapıyla dünyanın en büyük radyo teleskobu olacak.



Teleskop ne işe yarayacak?



Uzak galaksilerde doğal hidrojen arayacak ve zayıf pulsar (anlık radyo dalgası yayan nötron yıldızları) sinyallerini algılayacak.

Şimdiye kadar iki binden fazla pulsar bulundu.

Düşük frekanslı yerçekimi dalgalarının bulunma olasılığını yükseltecek.

Uzayda hayat araştırmalarına yardım edecek.

Çin'in resmi haberi ajansı Şinhua'ya göre, Ulusal Uzay İnceleme bölümü başkanı Zheng Şiaonian “Projenin; ilginç nesneleri bulma, evreni daha iyi anlama ve uzayda hayat araştırmalarını hızlandırma potansiyeli var” dedi.

Çin, uzay programının barışçıl olduğunu belirtti.

Ancak Reuters haber ajansı ABD Savunma Bakanlığı’nın, Çin’in “kriz anında düşmanlarının uydularını kullanamamaları için çalıştığını” düşündüğünü bildirdi.

Çin’in planlarında 2036 yılına kadar uzaya astronot göndermek ve çoktan çalışmalarına başladığı bir uzay üssü kurmak da bulunuyor.