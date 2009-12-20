Uzayda Suşi ve Twitter

T24 - Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gitmek üzere bu gece (21 Aralık 2009) yarısı Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden bir Soyuz füzesiyle yola çıkacak Rus, Amerikalı ve Japon 3 astronot, uzayda hazırlanmış suşi yiyecek.



Rus Oleg Kotov, Amerikalı Timothy Creamer ve Japon Soichi Noguchi'den oluşan mürettebat, Kazak steplerinde Aral Denizi'nin 200 km doğusundaki Rus Baykonur üssünden TSİ gece yarısı uzaya gönderilecek.



Görevleri UUİ'deki yüksek teknoloji çalışmalarını devam ettirmek olan astronotlar, uzayda Japon astronot Noguchi tarafından hazırlanacak suşiyi yeme fikrinden heyecan duyduklarını belirtiyor.



Düzenlenen basın toplantısında Noguchi, arkadaşlarıyla "uzay suşisi" yiyeceği için mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu yaz Japonya'daki eğitimde, bu yemeği hazırlamayı öğrenmekte epey zorluk çektim. Ama şimdi arkadaşlarım suşiye bayılıyor ve ben onlara birkaç farklı suşi hazırlayacağım" dedi.



Amerikalı astronot Creamer da uzaydaki izlenimlerini internetteki mikro-blog sitesi Twitter'da aktarma fikrinden sevinç duyduğunu belirterek, "Twitter'ı uzaydan kullanmak istiyorum. Yapacaklarımız, yapmayı umduklarımız ve görmeyi beklediklerimizle ilgili sizleri bilgilendirmeyi düşünüyorum" diye konuştu.



Mürettebatın 3. üyesi Oleg Kotov ise uzaya çocuklarının kendisine verdiği bir oyuncak olan kara kediyi götüreceğini, bunun kendilerine uğur getireceğini kaydetti. Rus astronot, ilk uzay yolculuğun da bu oyuncağı götürmüştü.



Amerikalı Creamer, ayrıca UUİ'nin ileride uzayın uzun yolculuklarla keşfinde astronotların hazırlığı açısından önemine işaret ederek, uzun vadeli operasyonlar için UUİ'yi hazırlayacaklarını, bunun Ay, Mars ve ötesine gitmekte önemli bir adım olacağını söyledi.



Yeni mürettebat, istasyonda 6 ay geçiren ve 1 Aralıkta dünyaya dönen Belçikalı Frank De Winne, Kanadalı Robert Thirsk ve Rus Roman Romanenko'nun yerine gidiyor.

