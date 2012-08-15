'Uzayda seks nasıl merak ediyorum'

2014’te uzaya gidecek ilk Türk olan turizmci Ahu Aysal, 3 saatte gidip 3 saatte dönecek ve sadece 60 saniye geçirek.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal’ın eski eşi turizmci Ahu Aysal yerçekimsiz ortamda en çok seksi merak ettiğini söyledi.

Habertürk gazetesinden Ayşegül Akyarlı Güven'in haberine göre, “O ortamda yerçekimi yokken nasıl seks yapılır merak ediyorum” diyen Aysal, uzay yolculuğu konusunda hiçbir korkusunun olmadığını da belirtti.

Geçtiğimiz aylarda 95 bin dolar yatırarak uzay turuna ön kayıt yaptıran Aysal çok daha basit şeyler konusunda korku duyabilse de uçağa binmekten ya da uzaya gitmekten çekinmediğini ifade etti.

Ahu Aysal “Sanal AVM’mizde Vip Turizm mağazası da var. Demek ki uzay yolculuğunun satışına aracılık da ediyorum demektir” dedi.