'Uzay'da iş var, Türkiye'de yok!

Beyin göçü panelinde konuşan ve ABD Uzay ve Havacılık Dairesi’nde (NASA) astronotların sağlığı üzerinde çalışan Doç. Dr. Neva Çiftçioğlu, "370 gündür Türkiye’deyim. Bütün üniversiteleri, özel sektörü dolaştım. Çok büyük devlet büyüklerimize ulaştım ve iş bulamadım" dedi.



Genç MÜSİAD’ın düzenlediği "Beyin Göçü" panelinde konuşan ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’da çalışan Doç. Dr. Neva Çiftçioğlu, babasının rahatsızlığı nedeniyle Türkiye’ye dönmek istediğini ancak iş bulamadığını söyledi. Hürriyet'ten Yeliz Öz'ün haberine göre, Doç. Çiftçioğlu, "370 gündür Türkiye’deyim ve 1 Nisan’da NASA’ya dönmek mecburiyetindeyim. 370 günde bütün üniversiteleri, özel sektörü dolaştım. Çok büyük devlet büyüklerimize ulaştım ve iş bulamadım" dedi. Dört gün önce Türkiye’nin en önemli devlet adamlarından birinin kapısını çaldığını anlatan Doç. Çiftçioğlu, şunları söyledi:



'Bu bir meslek şovenizmidir'



"Patentlerimi, 200’ü aşkın bilimsel yayınımı anlattım. Ama, ’Bak evladım. Bir pırlanta bulursun, yüzük, kolye yaparsın. O pırlanta kaldırım taşı büyüklüğünde ise hiçbir yere sığmazsın. Sen geri dön’ yanıtını aldım. Büyüğümüzün elini öpüp odasından çıktım." Türkiye’nin teknolojisini oluşturacak grubun beyin göçüyle karşı karşıya olduğunu belirten Çiftçioğlu, "Benim konum kalp damar hastalıkları ve böbrek taşları. Ben astronotların sağlığıyla çalışan bir bilim insanıyım. Bir şeyler yapmaya geldim ama asıl beyin göçü şimdi gerçekleşecek" dedi. "Beyin göçü kanayan bir yaradır" diyen ve 1998’den beri NASA’da çalışan Doç. Çiftçioğlu, Türkiye’de meslek şovenizmi yapıldığını belirterek, "Ben bir biyolog olarak Tıp Fakültesi’nde doktora yapmanın acısını çok çektim. Burası benim alanım sen giremezsin dediler. Bu bir şovenizmdir" diye konuştu.



Nobel Tıp Ödülü’ne aday olmuş



NASA’da, bilim dünyasına adını duyuran Neva Çiftçioğlu, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nü bitirdikten sonra master ve doktorasını Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji’de tamamladı. 1991’de doktora sonrası Finlandiya’da Kuopio Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü’nde eğitimini sürdürdü. Nanobakterilerin böbrek taşına sebep olduğunu bularak, Nobel Tıp Ödülü’ne aday gösterildi. Doç. Çiftçioğlu, ABD-Rusya ortak uzay araştırmalarında aktif görev yapıyor. Finlandiya’dan doçentlik alan Doç. Dr Çiftçioğlu, İskandinav bilim ödülüne de layık görüldü.