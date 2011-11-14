-Uzaya mürettebat götürüyor MOSKOVA (A.A) - 14.11.2011 - Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) mürettebat götüren Rus yapımı Soyuz TMA-22 uzay aracı, bugün sabah saatlerinde uzaya fırlatıldı. UUİ'ye NASA'da görevli ABD'li uzayadamı Dan Burbank ile Rus uzayadamları Anton Şkaplerov ve Anatoly Ivanişin'i götüren Soyuz uzay aracı, bugün yerel saatle 08.14'te (TSİ 06.14) Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden uzaya fırlatıldı. Soyuz aracının fırlatılışı, aynı fırlatıcı roketleri kullanan insansız Progress aracının ağustos ayında yere çakılmasının mürettebatın güvenliği konusunda yarattığı kaygı nedeniyle iki ay ertelenmek zorunda kalmıştı.