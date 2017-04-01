Uzaya kullanılmış roketle haberleşme uydusu gönderildi

Uzay uçuşları bakımından kritik bir uygulamaya imza atan SpaceX firması, kullanılmış bir Falcon 9 roketiyle "SES-10" haberleşme uydusunu yörüngesine gönderdi.

Şimdiye kadar fırlattığı hiçbir roketi ikinci kez kullanmayan ve 2011 yılından itibaren bu konuda çalışmalar yapan SpaceX, kritik bir uzay uçuşuna imza attı.

Firma, "SES-10" haberleşme uydusunu taşıyan ve daha önce kullanılan Falcon 9 roketlerinden birini, ABD Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden yerel saatle 18.27'de yörüngesine gönderdi.

‘Uzay uçuşlarında bir devrim’

SpaceX CEO'su Elon Musk, fırlatmayla ilgili internet sayfasında yaptığı canlı bağlantıda, roketin en pahalı bölümünde maliyetin düşürülmesinin uzay uçuşları bakımından bir devrim olduğunu bildirdi.

Falcon 9 roketinin 62 milyon dolara mal olduğu ve bir defadan fazla kullanıldığında her uçuşun maliyetinin yarıya yakın düşürüleceği belirtildi. Buna karşın yeniden kullanılan roketin tam olarak maliyeti açıklanmadı.

Firmanın yeniden kullandığı roket daha önce Nisan 2016'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na malzeme götürmüştü.

Bu arada, SpaceX firmasından geçen ay yapılan açıklamada, 2018 yılında iki kişiye turist olarak Ay'ın etrafında tur attırılacağı ve bu hizmetin parasının tahsil edildiğini duyurulmuştu.

Space X nedir?

SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation, Uzay Keşif Teknolojileri Şirketi), merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan bir ABD'li uzay taşımacılığı şirketidir.

Şirket 2002 yılında Elon Musk tarafından uzay taşımacılığının maliyetini düşürme amacıyla kuruldu. Şimdiye kadar Falcon 1 ve Falcon 9 isimli, en baştan tekrar kullanılabilirlik için tasarlanmış olan, uzaya fırlatma roket sistemlerini ve Falcon 9 tarafından yörüngeye çıkarılmış olan, Uluslararası Uzay İstasyonuna malzeme temin etmek için insansız uzay aracı Dragon’ı geliştirdi.