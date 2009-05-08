Uzaya kargoyla hediye!

Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'na "çeşitli ihtiyaç malzemeleri ve hediye taşıyan bir kargo gemisi gönderdiğini" bildirdi.



Rusya'nın uzay çalışmalarından sorumlu Rus Misyon Kontrol sözcüsü Valery Lyndin, şu anda yolda olan kargo gemisinin insansız araç programı kapsamında gönderilen M-02M gemisinin (roket) Kazakistan'dan Perşembe günü fırlatıldığını, Salı günü UUİ'ye kenetleneceğini söyledi.



Ziyaret için 5 günlük sürenin normalden uzun olduğuna işaret eden Lyndin, ikinci yolculuğunu yapmakta olan M-02M'deki bazı sistemlerin de bu yolculuk sırasında test edileceğini kaydetti.



Lyndin, kargo gemisinde yakıt, gıda ve UUİ personeli için yeni bir uzay giysisinin yanı sıra çeşitli hediyeler bulunduğunu söyledi.

