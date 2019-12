Uzaya giden ilk Türk

GARANTİ Bankası’nın Shop and Miles Card sahiplerine yönelik olarak düzenlediği çekilişte uzay seyahati kazanan, cemiyet hayatının genç ve güzel isimlerinden Aslı Üstünkaya, bu yolculuğu gerçekleştirecek ilk Türk olma şansını geri çevirdi. “Dünyayı Hiç Uzaydan Gördünüz mü?” kampanyası kapsamında yapılan çekilişte Üstünkaya sadece Moskova ve Cape Town’da gerçekleştirilen “Edge of Space” yüksek irtifa yolculuğu yapmaya hak kazanmıştı; ancak Üstünkaya, bu hakkını kendisinden sonra gelen talihliye devretmek istediğini söyledi. Üstünkaya “Arkadaşlarım haber verdi. Açıkçası bu tarz şeyleri kendim plânlayıp yapmayi tercih ederim; çekiliş olduğu için kabûl etmiyorum” dedi.



İşte uzayın sınırına yolculuğun detayları



Çekilişi kazanan Shop and Miles talihlisini önce Güney Afrika’ya Cape Town’a bir yolculuk bekliyor. Yarım günlük şehir turuyla Cape Town’un tadını çıkaran talihli ertesi gün otelinden alınarak hava üssüne götürülüyor. Orada yarım günlük eğitimin ardından uçuşa hazır hâle geliyor. Akşam üzerine doğru uçuş için son hazırlıklar tamamlanıyor. Talihli English Electric Lightning uçağı ile saatte 2415 kilometre hızla 24 kilometre yüksekliğe ulaşıyor. Atmosferin uzay boşluğuyla birleştiği noktada mavi çizgiyi seyreden talihli bir ömür gibi geçen 4-5 dakika sonrasında yeryüzüne dönüş için inişe geçiyor.



Yedek talihliler de kadın



Aslı Üstünkaya’dan sonra gelecek talihli Cape Town İngiliz Electric Lighting’le uzayın sınırlarına ulaşarak unutulmayacak bir macera yaşayacak. Sıradaki yedeklerin isimleri:



1- Gülten Coşkun - İzmir

2- Asiye Demet Aşkın - İstanbul