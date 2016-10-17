Uzaya gidecek ilk Türk: Yolculuktan korkmuyorum, İstanbul'da yaşamak daha tehlikeli

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uzay mühendisliği okuyan Halil Kayıkçı, uzaya giden ilk Türk olacak.Bir şirketin düzenlediği çekilişle uzaya gitmeye hak kazanan Kayıkçı, NASA’da 60 ülkeden 107 kişi ile 1 haftalık eğitimden geçti. Kayıkçı, "Uzay yolculuğundan korkmuyorum çünkü İstanbul’da yaşamak daha tehlikeli bence" dedi

Habertürk'ten Ümran Avcı'nın haberine göre, ev kadını bir anne ile esnaf bir babanın 4 çocuğundan biri olan Halil Kayıkçı’nın en büyük hayali uzaya gitmekti. İTÜ’de uzay mühendisliği okuyan Kayıkçı, dersteyken arkadaşları “Bir şirket uzaya turist götürüyormuş” deyince “Neden o ben olmayayım?” diyerek harekete geçti. Çekiliş ve testler sonrası Türkiye’de ilk 3’e girdi. Ardından NASA’da 60 ülkeden 107 kişi ile 1 haftalık eğitimden geçti, uzay yolculuğu biletini alan 23 kişiden biri oldu. Aslında yolculuk 2015 için planlanmıştı. Ancak 2014’te başka bir turistik uzay aracı olan Virgin Galactic’in test sürüşü sırasında kanadı açılmadı, infilak etti ve 2 pilotundan biri hayatını kaybetti. Bu kaza, diğer şirketlerin uçuşlarını da etkiledi.

Canaveral Uzay Üssü’nde, yerçekimsiz ortamda su içme eğitimi de verildi.

Kayıkçı’nın yolculuğu için yeni tarih 2017 oldu. NASA’da çalışmanın çocukluk hayali olduğunu belirten Kayıkçı, “Yüzde 98, 99 ihtimalle Churasan diye Karayip adası var. Biz oradaki uzay limanında aracımıza binip roketlerimizi çalıştıracağız. 2 kişilik uzay aracında co-pilot gibi olacağım.

Uzay yolculuğundan korkmuyorum çünkü İstanbul’da yaşamak daha tehlikeli bence. Eve giderken daha fazla tedirgin oluyorum” diye konuştu.