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Sağlık

Uzaya çıkanlarda kemik erimesi ve kas kaybı çıkıyor

Yapılan araştırmada, astronotlarda ilerleyen yaşlarda kemik erimesi ve kas kaybına yol açtığı ortaya çıktı

15 Mart 2012 16:22


T24 - Uzay yolculuklarının astronotlarda kemik erimesi ve kas kaybına yol açtığı şimdiye kadar biliniyordu. Araştırmalar, uzayın beyni nasıl etkilediğini ortaya çıkardı.

Texas Üniversitesi uzmanlarınca yapılan araştırmaya, uzayda ortalama 108 gün kalan 27 astronot katıldı. Manyetik rezonans görüntüleme (MRT) yöntemi kullanılarak incelenen astronotlarda, beynin yüksek tansiyonda görülen belirtileri sergilemeye başladığı saptandı.

Kafa içi basıncın somut bir etkene bağlı olmaksızın arttığı beyin yüksek tansiyonu, özellikle aşırı kilolu kadınlarda görme bozukluğu ve baş ağrısı belirtileriyle görülüyor.

Sonuçları "Radiology" dergisinde yayımlanan araştırmaya katılan astronotların yüzde 11'inin hipofizlerinde de değişiklikler saptadı. Beyin tabanında yer alan hipofiz, insan vücudunda hormon salgılanmasını ve depolanmasını düzenliyor.


"Uzay yolculuklarının süresi azalabilir"


Şimdiye kadar yapılan araştırmalar, uzay yolculuklarının astronotlarda kemik erimesi ve kas kaybına yol açtığını ortaya çıkarmıştı.

Araştırma ekibinden radyolog Larry Kramer, sonuçların, uzay yolculuklarının süresini azaltabileceğini söyledi.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren NASA'ya bağlı Johnson Uzay Merkezi'nden William Tarver, "kuruma bağlı uzmanların daha önce yaptığı araştırmaların da uzun süreli uzay yolculuklarının astronotlarda görme bozukluğuna yol açtığını saptadığını" söyledi.

Tarver, "NASA olarak sorunu uzay yolculuklarının insana muhtemel yansıması riskler listesinin ilk sıralarında görüyoruz. Sorunun kesin nedenini araştırmaya devam edeceğiz" dedi.

 

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