Uzay yolculuğu 200 bin Euro

T24 - 300 kişi toplam 40 milyon dolarlık ön ödeme yaptı ve ilk uzay turistleri olmaya hak kazandı. 200 bin dolara uzay seyahatleri 2010’da başlıyor.





Maceraperest İngiliz iş adamı Charles Bronson’ın kurduğu Virgin Galactic şirketi, uzaya turist göndermeye hazır. Şirket, SpaceShipTwo adını verdiği uzay aracını, pazartesi günü ABD’nin California eyaletindeki Mojave çölünde basına tanıtacak. SpaceShipTwo 2 pilot ve 6 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Uzay uçuşunun yolcuya maliyeti 200 bin dolar olarak hesaplanıyor. Virgin Galactic’in mekiğini uzaya “Eve” adı verilen 42 metrelik bir füze gönderecek. Virgin Galactic’in uzay seyahatlerini satması için anlaştığı Portland’daki Hurley Travel Experts firması, bu deneyimi yaşamak isteyen yaklaşık 300 kişinin toplam 40 milyon dolarlık ön ödeme yaptığını açıkladı. Şirket yetkilileri 2010’da uçuşların başlayacağını ve ticari uçuşlara 2011’de geçilebileceğini söyledi. Şu an için bu uçuşlara 200 bin dolar verebileceklerin katılabileceğini söyleyen yeklililer açıklamalarında İlk başlarda uçuşlar seyrek ve pahalı olacak. Zamanla uzay mekiği bir otobüs gibi yolcu taşıyacak.

Şimdiden 300 kişinin başvurduğu uzay yolculuğu için sıra oluştuğu belirtildi. İlk deneme uçuşu 2010’da yapılacak. 2011’de ise ticari uçuşlar başlayacak.